مرصد أكيد: 91 شائعة في آب 15 منها جرى نفيها

وطنا اليوم:سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد” 91 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر آب الماضي ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال المرصد في تقريره الشهري الذي أصدره الاثنين، إنه طور منهجية كمية ونوعية لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنها: “المعلومات أو الأخبار غير الصحيحة أو غير الدقيقة، المرتبطة بشأن عام ، أو بمصالح داخلية، حيث وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبا عبر وسائل الإعلام الرقمي سواء نفيت رسميا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا”.
وبين التقرير أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 15 إشاعة من أصل 91 إشاعة، مسجلة بذلك زيادة بمقدار إشاعتين، مقارنة بالإشاعات التي تم نفيها خلال شهر تموز الماضي التي بلغت 13 إشاعة.
ولفت إلى أن الإشاعات الاقتصادية في شهر آب الماضي تصدرت المجالات الأخرى، مسجلة 25 إشاعة بنسبة 28% وتصدرها موضوع إهدار المال العام في بعض المؤسسات، حيث دارت 14 إشاعة حول الموضوع، إضافة لإشاعات 6 تناولت جوانب مختلفة تتعلق بالمياه والكهرباء.
وقال التقرير إن مصادر خارجية تناولت الأردن بمعلومات غير دقيقة، مسجلة 10 إشاعات، بنسبة 11% من مجمل إشاعات آب الماضي، مشيرا الى أنه لدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر تبين من خلال رصد (أكيد)، أن 80 إشاعة بنسبة 88% كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ما أطلقت وسائل إعلام 11 إشاعة بنسبة بلغت 12%.
وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقق من المعلومات المضللة و الخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصحيحة وبتأثيرها السلبي على المجتمع.


