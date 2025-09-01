غرام الذهب “عيار 21” يرتفع محليا بمقدار 30 قرشا

وطنا اليوم:ارتفع سعر بيع غرام الذهب “عيار 21″، في السوق المحلية، الاثنين، بمقدار 30 قرشا، ليبلغ 70،10 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 67.60 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 80،10 و62.50 دينارا على التوالي، و77،50 و58 دينارا لغايات الشراء.