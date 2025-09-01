بنك القاهرة عمان
الاثنين: طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق

37 ثانية ago
وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الاثنين، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.
اما الخميس، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف؛ ويبقى الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 19، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الأغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40 – 25، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية


