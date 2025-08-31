بنك القاهرة عمان
توجه حكومي لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة

31 أغسطس 2025
توجه حكومي لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة

وطنا اليوم:بحث وزيرا الثقافة مصطفى الرواشدة، والسياحة والآثار عماد الحجازين، ورئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة الأحد، الخطط التنفيذية لمشاريع الجداريات الفنية في العاصمة عمّان ومحافظات المملكة.
ووفق بيان صحفي لوزارة الثقافة، جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقد اليوم في المركز الثقافي الملكي، بحضور أمين عام وزارة الثقافة نضال العياصرة والفنان التشكيلي رائد عصفور، ومساعد أمين عام وزارة الثقافة، عروبة الشمايلة.
ويأتي الاجتماع بحسب البيان، في إطار الجهود الوطنية المشتركة لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة، وإبراز الهوية الثقافية والفنية للأردن، وتعزيز حضور الفنون البصرية كعنصر حيوي في المشهد الثقافي والسياحي.
وأكد المجتمعون أن هذه الجداريات لن تقتصر على البعد الجمالي فحسب، بل ستُسهم في تكريس روح الانتماء وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفن كقيمة حضارية، فضلاً عن دورها في إثراء المشهد الثقافي والسياحي، وإبراز خصوصية كل محافظة من خلال فنانيها المحليين.
ويُعد المشروع خطوة وطنية رائدة، تنطلق من العاصمة وصولًا إلى مختلف المدن الأردنية لتكون شاهدة على ثراء الثقافة الأردنية وتنوعها.


