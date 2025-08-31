88 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن 88 شهيدا و421 جريحا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت، في تقريرها اليومي حول ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، أن 30 شهيدا و166 جريحا من منتظري المساعدات وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا من منتظري المساعدات إلى 2248 شهيدا وأكثر من 16600 جريح.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 339 وفاة، بينهم 124 طفلا.

وأكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 63459 شهيدا و160256 جريحا، بينهم 11328 شهيدا و48215 جريحا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.