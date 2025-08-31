بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

88 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

31 أغسطس 2025
epa10945348 Palestinians carry wounded children following Israeli airstrikes on northern Gaza, 28 October 2023. More than 7,000 Palestinians and at least 1,300 Israelis have been killed, according to the IDF and the Palestinian health authority, since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October, and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it. EPA/MOHAMMED SABER

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن 88 شهيدا و421 جريحا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت، في تقريرها اليومي حول ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، أن 30 شهيدا و166 جريحا من منتظري المساعدات وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا من منتظري المساعدات إلى 2248 شهيدا وأكثر من 16600 جريح.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 339 وفاة، بينهم 124 طفلا.
وأكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 63459 شهيدا و160256 جريحا، بينهم 11328 شهيدا و48215 جريحا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:54

جسر الإنسانية: بين الصدق والخداع

22:25

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو ربيحة والكرادشة والمناصير

21:21

المهارات الرقمية للصفوف الأساسية: خطوة استراتيجية تواجه تحديات بيداغوجية

20:34

ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص وبرفقته 5 طلاب في عمّان

20:27

افراح بني صخر .. الحمّـاد والجبور نسايب

20:12

نزع سلاح المقاومة العربية

20:09

توجه حكومي لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة

20:04

انتشار فيروس جديد شبيه بكورونا في غزة

19:51

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد – تفاصيل

19:47

المجالي يبدأ أعماله ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية

19:15

الملكة رانيا العبدالله ايقونه وطنية خالدة للمرأة الأردنية العربية والنموذج والقدوة الرائدة.

19:14

رئيس الأعيان : طموحات الملك الوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية

وفيات
وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن