جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

31 أغسطس 2025
وطنا اليوم:جامعــــــــــــــــــــــــــــــــة فيلادلفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
طريق المستقبل

مشـــرف مختبر تمريض / مدرب سريري

أن يكون المتقدم اردني الجنسية.
حاصل على درجة الماجستير وشهادة اختصاص معتمدة من المجلس التمريضي الاردني.
أو حاصل على درجة البكالوريوس ولدية دبلوم عالي او مهني في أحد اختصاصات التمريض المعتمدة من قبل المجلس التمريضي الاردني.
ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في مجال اختصاصه.
الوثائق المطلوبة:

· السيرة الذاتية .

· صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات الدبلوم والمصدقة.

· صورة شخصية.

· صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

· صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية

. https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الخميس الموافق 4/9/2025 .


