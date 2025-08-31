عمّان الأهلية توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة التكنولوجيا MARA الماليزية (UiTM)

وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمّان الأهلية اتفاقية تعاون مع جامعة التكنولوجيا MARA الماليزية (UiTM) تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

واستقبل رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان الوفد الماليزي برئاسة نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور داتو تس شاهرين بن صاحب الدين (FASc)، والذي ضم: الدكتورة فاضلة سليم رئيسة جمعية PEWANI، والأستاذة الدكتورة نُرازاه عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والابتكار، والأستاذة الدكتورة نور أزورا محمد غني مديرة مركز إدارة البحث، والسيد محمد يوسف مصطفى المساعد الخاص لنائب رئيس الجامعة.

ومن جانب عمّان الأهلية، شارك في مراسم التوقيع كل من: الأستاذ الدكتور أحمد العدوان عميد البحث العلمي ومدير مركز الحوراني للبحوث العملية التطبيقية، والأستاذ الدكتور سلطان المساعيد عميد كلية الأعمال، والدكتورة فيروز أبو سويلم مديرة مركز الارتباط العالمي، والدكتورة مها شحادة من كلية الأعمال.

ويتضمن التعاون تنفيذ مشروعين بحثيين مشتركين؛ الأول للأستاذ الدكتور سلطان المساعيد حول مخاطر الأمن السيبراني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن وماليزيا، والثاني للدكتورة مها شحادة، حول أثر التوجه الريادي في تعزيز مرونة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على أدوار المرونة التنظيمية والقدرة الاستيعابية.