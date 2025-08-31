السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها الرئيسي بعد إزالة الحواجز الأمنية

وطنا اليوم:أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، إغلاق المبنى الرئيسي لها مؤقتا، بعد أن أزالت السلطات المصرية اليوم الحواجز الأمنية المحيطة بمقر السفارة.

وأكدت السفارة في بيان نشرته على موقعها وصفحتها في فيسبوك، أن الإغلاق سيستمر إلى حين مراجعة تأثير هذه التغييرات.

وأكدت السفارة أن خدمات المساعدة القنصلية الطارئة ما زالت متاحة من خلال أرقام تواصل، داعية أصحاب المواعيد المسبقة إلى التواصل للحصول على إرشادات بشأن كيفية الدخول إلى مجمع السفارة.

وتأتي خطوة إزالة الحواجز الخرسانية، بعد أيام من إقدام السلطات البريطانية على اعتقال مصريين اثنين ممن أعلنوا وجودهم باستمرار أمام السفارة المصرية في لندن، لمنع أي محاولات للتظاهر أمامها، قبل أن تفرج عنهما.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، قال إن بلاده ستتبنى مبدأ التعامل بالمثل، مشددا على أن القاهرة ستتخذ إجراءات ضد الدول المتخاذلة في حماية السفارات تتعلق بتخفيف الإجراءات الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة.

وكانت حركة تطلق على نفسها اسم “ميدان” أعلن تأسيسها عدد من المعارضين المصريين المقيمين في الخارج، تتهمهم القاهرة بالضلوع في “أنشطة إرهابية”، وجهت نداء إلى الجاليات العربية والإسلامية لا سيما الجالية المصرية في الخارج، إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية وفرض حصار عليها.

وأثارت دعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج جدلا وغضبا واسعا في مصر.