بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها الرئيسي بعد إزالة الحواجز الأمنية

31 أغسطس 2025
السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها الرئيسي بعد إزالة الحواجز الأمنية

وطنا اليوم:أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، إغلاق المبنى الرئيسي لها مؤقتا، بعد أن أزالت السلطات المصرية اليوم الحواجز الأمنية المحيطة بمقر السفارة.
وأكدت السفارة في بيان نشرته على موقعها وصفحتها في فيسبوك، أن الإغلاق سيستمر إلى حين مراجعة تأثير هذه التغييرات.
وأكدت السفارة أن خدمات المساعدة القنصلية الطارئة ما زالت متاحة من خلال أرقام تواصل، داعية أصحاب المواعيد المسبقة إلى التواصل للحصول على إرشادات بشأن كيفية الدخول إلى مجمع السفارة.
وتأتي خطوة إزالة الحواجز الخرسانية، بعد أيام من إقدام السلطات البريطانية على اعتقال مصريين اثنين ممن أعلنوا وجودهم باستمرار أمام السفارة المصرية في لندن، لمنع أي محاولات للتظاهر أمامها، قبل أن تفرج عنهما.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، قال إن بلاده ستتبنى مبدأ التعامل بالمثل، مشددا على أن القاهرة ستتخذ إجراءات ضد الدول المتخاذلة في حماية السفارات تتعلق بتخفيف الإجراءات الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة.
وكانت حركة تطلق على نفسها اسم “ميدان” أعلن تأسيسها عدد من المعارضين المصريين المقيمين في الخارج، تتهمهم القاهرة بالضلوع في “أنشطة إرهابية”، وجهت نداء إلى الجاليات العربية والإسلامية لا سيما الجالية المصرية في الخارج، إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية وفرض حصار عليها.
وأثارت دعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج جدلا وغضبا واسعا في مصر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:54

جسر الإنسانية: بين الصدق والخداع

22:25

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو ربيحة والكرادشة والمناصير

21:21

المهارات الرقمية للصفوف الأساسية: خطوة استراتيجية تواجه تحديات بيداغوجية

20:34

ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص وبرفقته 5 طلاب في عمّان

20:27

افراح بني صخر .. الحمّـاد والجبور نسايب

20:12

نزع سلاح المقاومة العربية

20:09

توجه حكومي لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة

20:04

انتشار فيروس جديد شبيه بكورونا في غزة

19:51

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد – تفاصيل

19:47

المجالي يبدأ أعماله ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية

19:15

الملكة رانيا العبدالله ايقونه وطنية خالدة للمرأة الأردنية العربية والنموذج والقدوة الرائدة.

19:14

رئيس الأعيان : طموحات الملك الوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية

وفيات
وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن