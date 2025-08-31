بنك القاهرة عمان
تثبيت أسعار البنزين والكاز والغاز وتخفيض الديزل في شهر أيلول

31 أغسطس 2025
وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 أيلول المقبل).
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين استقرار سعري البنزين 90 والبنزين 95، وانخفاض سعر الديزل بمقدار (15) فلساً/لتر.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند (850) فلساً/لتر ، وتثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 95 عند (1075) فلساً/لتر ، وتخفيض سعر بيع الديزل ليصبح (675) فلساً/لتر بدلاً من (690) فلساً/لتر، كما قررت الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت خلال شهر آب الحالي بلغ حوالي (68.2) دولار/برميل مقارنة مع معدل سعره في تموز الماضي والذي بلغ حوالي (70.9) دولار/برميل


