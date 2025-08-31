بنك القاهرة عمان
مطالب بصيانة طريق يربط بين حريما وعلعال وأبو اللوقس

31 أغسطس 2025
وطنا اليوم:يشتكي مواطنون في لواء بني كنانة في محافظة إربد من سوء حالة الطريق الرابط بين قرى حريما وعلعال وأبو اللوقس، مشيرين إلى انتشار الحفر، مما يتسبب في صعوبة حركة السير، ويزيد من مخاطر الحوادث ويتسبب بأضرار في مركباتهم.
​وقال المواطنون أحمد نعانمة وصهيب العمري ورنا الزعبي ومحمد بواعنة ونسرين العمري من سكان هذه المناطق، أن الطريق يعد شرياناً حيوياً يخدم العديد من المناطق، إلا أن حالته المتردية تسبب معاناة يومية للمركبات والمارة.
وأكدوا أن الطريق بحاجة ماسة إلى أعمال صيانة عاجلة وتعبيد جديد بالخلطات الإسفلتية لإعادة تأهيله بما يتناسب مع أهميته الحيوية، مناشدين الجهات المعنية بالتدخل وإصلاح الوضع “المأساوي” للطريق، مؤكدين أن إهماله يؤثر سلباً على سلامتهم وعلى سهولة وصولهم إلى وجهاتهم.
وأوضح رئيس لجنة بلدية اليرموك، المهندس فايز شعبان، أن البلدية قامت بمخاطبة مجلس محافظة إربد لتخصيص ميزانية خاصة لصيانة عدد من الطرق الحيوية في المنطقة، وأن هذا الطريق يُعد أولوية ضمن خططها المستقبلية.
​وأكد المهندس شعبان أن البلدية، وفي انتظار تخصيص الميزانية المطلوبة، تقوم حالياً بأعمال صيانة مؤقتة للطريق من خلال ترقيع الحفر ووضع طبقة “البيس كورس”، وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة للبلدية.
​وأضاف أن البلدية ستعطي الطريق الأولوية المطلقة فور تخصيص المبلغ المطلوب من مجلس المحافظة، لضمان تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة التي تنهي معاناة المواطنين وتسهل حركة المركبات على هذا الشارع الحيوي.
وذكر المهندس فايز شعبان، بإن البلدية تقوم حالياً بأعمال صيانة ضمن إمكانياتها المتاحة، حيث يتم ترقيع الحفر ووضع خلطة “البيس كورس” على عدد من الشوارع كحل عاجل ومؤقت.


