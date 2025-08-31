إطلاق منصة ماركت هب لدعم الريادة والتسويق الإلكتروني في الأردن

وطنا اليوم:برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، تم يوم أمس السبت إطلاق منصة “ماركت هب”، والتي تُعد من المشاريع الريادية والشبابية الواعدة في المملكة.

وأكد مندوب الوزير، رامي الرواشدة، خلال حفل الإطلاق، أن الوزارة تدعم جهود الشباب في المشاريع الريادية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، مشددًا على أهمية تمكين الإبداع الشبابي في مجالات التسويق الإلكتروني.

وأشار الرواشدة إلى أن السوق الأردني يُعد من أفضل الأسواق العربية في هذا المجال، ويحتاج إلى مبادرات ريادية تُعزز من حضور المنتجات الوطنية.

من جهته، قال المدير العام لمنصة “ماركت هب”، الدكتور هادي الملكاوي، إن فكرة المشروع جاءت نتيجة للتحديات التي تواجهها المتاجر الأردنية، مثل التجزئة الجغرافية وغياب منصة موحدة تجمع المنتجات المحلية، إلى جانب المنافسة الشرسة من المنصات العالمية وصعوبة الوصول إلى أسواق جديدة.

وبيّن الملكاوي أن المنصة توفّر حزمة متكاملة من الخدمات الذكية، تشمل بوابة إلكترونية، تسويقًا ذكيًا، تمويلاً ميسرًا، وتحليلات سوقية. وأضاف أنه سيتم تطوير المنصة لتشمل غرف قياس عن بُعد، وغرفًا لتصميم الأثاث باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار الملكاوي إلى أن المنصة تتضمن أيضًا بطاقة “ماركت هب”، وهي بطاقة خصم متكاملة تُعد بمثابة جواز ولاء لدعم الاقتصاد الوطني. كما سيتم إطلاق نظام تقسيط مبتكر بالتعاون مع البنوك، إلى جانب تأسيس صندوق “ماركت هب” لدعم المشاريع المدرجة ضمن المنصة.

من جانبها، أشادت الريادية رغد صبري بالمشاريع الشبابية والأفكار الإبداعية التي يطرحها الشباب الأردني، والتي أسهمت في توفير فرص العمل لهم.

كما عبّر الدكتور عصام الملكاوي عن شكره وتقديره للحضور الذين لبّوا الدعوة وشاركوا في إطلاق هذا المشروع الريادي المتميز.