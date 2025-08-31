بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

البطل التاريخي.. منتخب المغرب يتوج بأمم أفريقيا للمحليين للمرة الثالثة

31 أغسطس 2025
البطل التاريخي.. منتخب المغرب يتوج بأمم أفريقيا للمحليين للمرة الثالثة

وطنا اليوم:توّج المنتخب المغربي بلقب بطولة أمم إفريقيا للمحليين، بعد فوزه المثير على منتخب مدغشقر بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت السبت في العاصمة الكينية نيروبي.
وبهذا، يتوج “أسود الأطلس” بلقب البطولة التي ظهرت عام 2009، للمرة الثالثة في تاريخه، ويصبح أكثر المنتخبات تتويجاً بها.
وسبق للمنتخب المغربي أن توج بلقب أمم أفريقيا للمحليين مرتين عامي 2018 و2020.
وكان منتخب المغرب قد صعد إلى الأدوار الإقصائية في وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الكيني المتصدر.
وتخطى المنتخب المغربي عقبة تنزانيا في ربع النهائي، ثم أطاح بنظيره السنغالي من المربع الذهبي.شهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث تقدم منتخب مدغشقر أولاً في الدقيقة التاسعة عن طريق كلافين مانوهانتسوا.
لكن الرد المغربي جاء سريعًا عبر يوسف مهري الذي سجل هدف التعادل بضربة رأس متقنة. وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف أسامة المليوي الهدف الثاني للمغرب، وهو هدفه الخامس في البطولة.
وفي الشوط الثاني، عاد منتخب مدغشقر ليُدرك التعادل في الدقيقة 68 عن طريق لاعبه توكي، إلا أن تألق المليوي حسم اللقب للمغرب، بعدما سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 80 من تسديدة بعيدة المدى، ليكون هذا الهدف هو الأجمل في البطولة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:54

جسر الإنسانية: بين الصدق والخداع

22:25

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو ربيحة والكرادشة والمناصير

21:21

المهارات الرقمية للصفوف الأساسية: خطوة استراتيجية تواجه تحديات بيداغوجية

20:34

ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص وبرفقته 5 طلاب في عمّان

20:27

افراح بني صخر .. الحمّـاد والجبور نسايب

20:12

نزع سلاح المقاومة العربية

20:09

توجه حكومي لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة

20:04

انتشار فيروس جديد شبيه بكورونا في غزة

19:51

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد – تفاصيل

19:47

المجالي يبدأ أعماله ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية

19:15

الملكة رانيا العبدالله ايقونه وطنية خالدة للمرأة الأردنية العربية والنموذج والقدوة الرائدة.

19:14

رئيس الأعيان : طموحات الملك الوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية

وفيات
وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن