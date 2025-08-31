البطل التاريخي.. منتخب المغرب يتوج بأمم أفريقيا للمحليين للمرة الثالثة

وطنا اليوم:توّج المنتخب المغربي بلقب بطولة أمم إفريقيا للمحليين، بعد فوزه المثير على منتخب مدغشقر بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت السبت في العاصمة الكينية نيروبي.

وبهذا، يتوج “أسود الأطلس” بلقب البطولة التي ظهرت عام 2009، للمرة الثالثة في تاريخه، ويصبح أكثر المنتخبات تتويجاً بها.

وسبق للمنتخب المغربي أن توج بلقب أمم أفريقيا للمحليين مرتين عامي 2018 و2020.

وكان منتخب المغرب قد صعد إلى الأدوار الإقصائية في وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الكيني المتصدر.

وتخطى المنتخب المغربي عقبة تنزانيا في ربع النهائي، ثم أطاح بنظيره السنغالي من المربع الذهبي.شهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث تقدم منتخب مدغشقر أولاً في الدقيقة التاسعة عن طريق كلافين مانوهانتسوا.

لكن الرد المغربي جاء سريعًا عبر يوسف مهري الذي سجل هدف التعادل بضربة رأس متقنة. وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف أسامة المليوي الهدف الثاني للمغرب، وهو هدفه الخامس في البطولة.

وفي الشوط الثاني، عاد منتخب مدغشقر ليُدرك التعادل في الدقيقة 68 عن طريق لاعبه توكي، إلا أن تألق المليوي حسم اللقب للمغرب، بعدما سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 80 من تسديدة بعيدة المدى، ليكون هذا الهدف هو الأجمل في البطولة