أسرة جامعة البترا تهنئ جلالة الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلادها الميمون

وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة البترا، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبتها، إلى مقام صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلادها الميمون.

وإذ تهنئ أسرة الجامعة جلالتها بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعًا، فإنها تضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالتها ويمدّ في عمرها، وأن يبقيها سندًا وذخرًا للوطن، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

وكل عام وجلالتها، والأسرة الهاشمية، والوطن بألف خير.