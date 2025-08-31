الفيفا يُغرم الاتحاد الأردني لكرة القدم 7500 دولار

وطنا اليوم:أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مجموعة من العقوبات بحق اتحادات كروية ولاعبين شاركوا في مباريات تصفيات كأس العالم 2026، وذلك استنادًا إلى تقارير المباريات والأحداث التي شهدتها الملاعب خلال شهر حزيران الماضي.

وجاء في قرارات الفيفا، فرض غرامة مالية قدرها 7,500 دولار على الاتحاد الأردني لكرة القدم، على خلفية أحداث مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العُماني في الخامس من حزيران، والتي شهدت دخول أو محاولة اقتحام لأرضية الملعب، في مخالفة للوائح الأمن والنظام.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره العُماني 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس 5 حزيران الماضي، على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات المونديال.

كما شملت العقوبات غرامة وتحذيرًا بحق الاتحاد القطري نتيجة سوء سلوك اللاعبين والمسؤولين.

في حين عاقبت الفيفا اللاعب العراقي علاء عباس بالإيقاف لمباراتين وتغريمه 5,000 دولار بسبب اللعب العنيف في مواجهة كوريا الجنوبية.

كما فرضت غرامة كبيرة على الاتحاد العراقي لكرة القدم بلغت 40,000 دولار نتيجة اقتحام الملعب وأحداث شغب خلال مباراته الثانية أمام كوريا الجنوبية.

كما طالت العقوبات اتحادات الصين، أوزبكستان، هولندا، تشيكيا، ومونتينيغرو بتحذيرات وغرامات مالية متفاوتة.

وأكدت الفيفا أن هذه القرارات قابلة للاستئناف ضمن المدة القانونية، مشددة على التزامها بتطبيق القوانين والانضباط لضمان سير المنافسات في أجواء رياضية وآمنة.