بيروت تحبك .. رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب في منزله

وطنا اليوم:استقبل رئيس وزراء لبنان نواف سلام، النجم المصري عمرو دياب، في منزله بالعاصمة بيروت، وذلك قبيل ساعات من الحفل الغنائي الضخم الذي أحياه دياب ليلة السبت وسط حضور جماهيري غير مسبوق.

وأعرب نواف سلام خلال اللقاء عن تقديره الكبير للفنان عمرو دياب، مشيدا بتأثيره الإيجابي على الجمهور اللبناني والعربي، حيث قال: “بيروت تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائما، لأنك تدخل الفرح إلى قلوب أهلها”.

‎من جانبه، عبر عمرو دياب عن سعادته البالغة بزيارته للبنان من جديد، مؤكدا أن بيروت كانت وما زالت تمثل له مكانة خاصة، وأن الجمهور اللبناني له معزة كبيرة في قلبه، مشيرا إلى أن “لبنان بلده التاني”، كما قال في أكثر من مناسبة.

ويأتي هذا الحدث في وقت يواجه فيه لبنان تحديات سياسية واقتصادية معقدة، حيث تولى نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية السابق، رئاسة الحكومة في يناير الماضي بعد استقالة نجيب ميقاتي

وأحيا دياب حفلًا غنائيا ضخمًا في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس السبت، وسط حضور جماهيري كبير.

في أجواء استثنائية عاشتها العاصمة اللبنانية قبل الحفل بأيام حيث شهد اهتماما إعلاميا كبيرًا من مختلف وسائل الإعلام، كما تم تجهيز أضخم مسرح في لبنان لاستقبال الجماهير الغفيرة التي حجزت جميع تذاكر الحفل فور طرحها منذ أكثر من شهر.

قبل انطلاق الحفل بساعات شهدت الطرق الرئيسية في بيروت زحاما مكثفا، واحتشد الآلاف في ساحة الحفل ليرددوا أغاني الهضبة.