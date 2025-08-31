كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا تنظم زيارة ميدانية إلى مركز البوتاس في جرش

وطنا اليوم:في إطار سعيها إلى تأهيل طلبتها بالمهارات والمعارف العملية، نظمت كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا زيارة ميدانية لطلبتها إلى مركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة / التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة جرش، وذلك ضمن مساق صحة المجتمع/العملي، وبإشراف الأستاذة ريم خضر.

واطّلع الطلبة خلال الزيارة على الدور الريادي والخدمات المتميزة التي يقدمها المركز في مجال رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع وإبراز قدراتهم.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وتجسيد البعد الإنساني لمهنة التمريض، حيث شارك الطلبة المنتفعين في أنشطة تفاعلية وترفيهية أضفت أجواء من البهجة والسرور