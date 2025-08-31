بنك القاهرة عمان
الترخيص: طرح 316 من الأرقام الثلاثية ترميز واحد للبيع المباشر

31 أغسطس 2025
وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن طرح 316 رقما من الأرقام الثلاثية ذات الترميز (1)، التي كان من المقرر بيعها بالمزاد العلني، للبيع المباشر من خلال البوابة الإلكترونية، وتشكل هذه الأرقام ما نسبته 35% من الأرقام الثلاثية ذات الترميز (1)، وذلك نظرًا للطلب المتزايد على طرح أرقام ثلاثية بهذا الترميز للبيع المباشر.
وقالت المديرية، إن البيع سيبدأ اليوم الأحد في تمام الساعة 5 مساءً، من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات.
وأشارت إلى أنه يمكن الدخول إلى البوابة من خلال الرابط: https://eservices.dvld.gov.jo أو من خلال رمز الـ QR.


