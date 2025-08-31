تهنئة وتبريك بمناسبة عقد قران المهندس محمد عيد الحشايشة

وطنا اليوم – يتقدم الصحفي عطيه النجادا من الأخ والصديق العزيز عيد مصلح الحشايشه ابو مجاهد بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عقد قران ابنه المهندس محمد على كريمة رجل الأعمال الشيخ راضي عيد الحشايشة.

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير.

تهانينا القلبية الحارة وعقبال الفرحة الكبرى

وألف ألف مبروك.

وبهذه المناسبة أقام ابو مجاهد حفل اشهار لعقد القران حيث توجهت جاهة كريمة الى ديوان ابناء المرحوم الشيخ عيد راضي الحشايشه في منطقة المأمونيه بمادبا يتقدمها سعادة الاستاذ محمد سالم ابوكف (ابو ايمن) بحضور الأهل والاقارب والاصدقاء والمدعوين بطلب كريمة رجل الأعمال راضي عيد الحشايشة حيث أجاب على طلبهم خال العروس الشيخ عبدالكريم الحويان.

