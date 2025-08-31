بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار الناس

تهنئة وتبريك بمناسبة عقد قران المهندس محمد عيد الحشايشة

31 أغسطس 2025
تهنئة وتبريك بمناسبة عقد قران المهندس محمد عيد الحشايشة

وطنا اليوم – يتقدم الصحفي عطيه النجادا من الأخ والصديق العزيز عيد مصلح الحشايشه ابو مجاهد بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عقد قران ابنه المهندس محمد  على كريمة رجل الأعمال الشيخ راضي عيد الحشايشة.

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير.
تهانينا القلبية الحارة وعقبال الفرحة الكبرى
وألف ألف مبروك.

وبهذه المناسبة أقام ابو مجاهد حفل اشهار لعقد القران حيث توجهت جاهة كريمة الى ديوان ابناء المرحوم الشيخ عيد راضي الحشايشه في منطقة المأمونيه بمادبا يتقدمها سعادة الاستاذ محمد سالم ابوكف (ابو ايمن)  بحضور الأهل والاقارب والاصدقاء والمدعوين بطلب كريمة رجل الأعمال راضي عيد الحشايشة حيث أجاب على طلبهم خال العروس الشيخ عبدالكريم الحويان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:54

جسر الإنسانية: بين الصدق والخداع

22:25

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو ربيحة والكرادشة والمناصير

21:21

المهارات الرقمية للصفوف الأساسية: خطوة استراتيجية تواجه تحديات بيداغوجية

20:34

ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص وبرفقته 5 طلاب في عمّان

20:27

افراح بني صخر .. الحمّـاد والجبور نسايب

20:12

نزع سلاح المقاومة العربية

20:09

توجه حكومي لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة

20:04

انتشار فيروس جديد شبيه بكورونا في غزة

19:51

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد – تفاصيل

19:47

المجالي يبدأ أعماله ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية

19:15

الملكة رانيا العبدالله ايقونه وطنية خالدة للمرأة الأردنية العربية والنموذج والقدوة الرائدة.

19:14

رئيس الأعيان : طموحات الملك الوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية

وفيات
وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن