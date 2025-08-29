إعلان قائمة النشامى لمواجهتي روسيا والدومينيكان وديا

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهتي روسيا والدومينيكان وديا، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، يزن العرب، يوسف أبو الجزر، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، هادي الحوراني، سليم عبيد، سعد الروسان، أدهم القريشي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، أنس بدوي، عصام السميري، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، أحمد السلمان، موسى التعمري، محمود مرضي، علي علوان، محمد أبو زريق، عارف الحاج، عبدالله عوض، رزق بني هاني، ويزن النعيمات.

وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى روسيا فجر الاحد 31 آب، تأهبا لمواجهة أصحاب الأرض عند 8 مساء الخميس 4 أيلول المقبل، على ستاد سبارتاك بالعاصمة موسكو.

ويستأنف المنتخب الوطني تدريباته في الأردن بعد العودة من روسيا، استعدادا لمواجهة جمهورية الدومينيكان الثلاثاء 9 أيلول في عمّان.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للنشامى، تأهبا للمشاركة ببطولة كأس العرب FIFA 2025 في قطر، ومنافسات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

يذكر أن منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال