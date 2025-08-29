عجلون تستقبل نحو 25 ألف زائر لمواقعها السياحية والاثرية والطبيعية

وطنا اليوم:استقبلت مناطق محافظة عجلون ،اليوم الجمعة، زهاء 25 الف زائر لمواقعها المختلفة وتراوحت نسبة الاشغال في المرافق والمنشات السياحية ما بين 60% – 70% .

فقد استقبل تلفريك عجلون بحسب مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطه، 4000 زائر استمتعوا خلالها بتجربة ركوب التلفريك وسط مسار مطل على الغابات الجميلة وممارسة بعض النشاطات داخل التلفريك .

إلى ذلك قال مدير محمية غابات عجلون عدي القضاة أن المحمية استقبلت 1600 زائر لمرافقها والمطاعم الموجودة ومساراتها السياحية مشيرا الى أن نسبة الاشغال بلغت 60% فقط.

واشار مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبه، ان قلعة عجلون التي تشهد تنوعا سياحيا نظرا لوجود مواقع للحج المسيحي والطبيعة الجميلة ما يدعم الاقتصاد المحلي ويعكس تحسن الخدمات المقدمة.

واضاف ان الزوار لاحظوا تحسنًا في مستوى الخدمات المقدمة، خاصة فيما يتعلق بالنظافة والإرشاد، وتستمر الجهات المعنية في تطوير المنتج السياحي في الوقت الذي تعمل مديرية السياحة على الترويج للمواقع السياحية والتراثية لزيادة جذب الزوار