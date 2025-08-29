بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

عجلون تستقبل نحو 25 ألف زائر لمواقعها السياحية والاثرية والطبيعية

29 أغسطس 2025
عجلون تستقبل نحو 25 ألف زائر لمواقعها السياحية والاثرية والطبيعية

وطنا اليوم:استقبلت مناطق محافظة عجلون ،اليوم الجمعة، زهاء 25 الف زائر لمواقعها المختلفة وتراوحت نسبة الاشغال في المرافق والمنشات السياحية ما بين 60% – 70% .
فقد استقبل تلفريك عجلون بحسب مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطه، 4000 زائر استمتعوا خلالها بتجربة ركوب التلفريك وسط مسار مطل على الغابات الجميلة وممارسة بعض النشاطات داخل التلفريك .
إلى ذلك قال مدير محمية غابات عجلون عدي القضاة أن المحمية استقبلت 1600 زائر لمرافقها والمطاعم الموجودة ومساراتها السياحية مشيرا الى أن نسبة الاشغال بلغت 60% فقط.
واشار مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبه، ان قلعة عجلون التي تشهد تنوعا سياحيا نظرا لوجود مواقع للحج المسيحي والطبيعة الجميلة ما يدعم الاقتصاد المحلي ويعكس تحسن الخدمات المقدمة.
واضاف ان الزوار لاحظوا تحسنًا في مستوى الخدمات المقدمة، خاصة فيما يتعلق بالنظافة والإرشاد، وتستمر الجهات المعنية في تطوير المنتج السياحي في الوقت الذي تعمل مديرية السياحة على الترويج للمواقع السياحية والتراثية لزيادة جذب الزوار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

مؤسسة المدرسة: تعطّش للسلطة

21:53

برعاية النائب هالة الجراح… كرنفال “توجيهي إربد” يكرم المتفوقين

20:42

إعلان قائمة النشامى لمواجهتي روسيا والدومينيكان وديا

20:35

أبو عبيدة يتوعد جيش العدو بـ دروس قاسية وأسر جنود جدد حال اجتياح غزة

20:19

عطوة اعتراف بإطلاق النار على زوجة النائب السابق أبو سويلم

20:09

واشنطن تفرض رسوما جمركية على الطرود الصغيرة القادمة من أنحاء العالم

19:55

وزير الخارجية: نتنياهو من يعرقل عملية السلام ولا يريد وقف إطلاق النار في غزة

19:48

واشنطن تلغي تأشيرات وفد فلسطين قبيل مؤتمر حل الدولتين

19:43

رئيس فرسان التغيير يستقبل رئيس الإتحاد العربي للتطوع والوفد المرافق له

19:18

بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

19:17

من جماليات البيان القرآني .. أهي سِقايةٌ أم صُواعُ المَلِك في سورةِ يوسف

19:09

الاحتلال يعلن استعادة جثتي أسيرين من غزة

وفيات
وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاته