سموتريتش يكشف خطة الاحتلال: ضم أسبوعي لغزة ومن لا يموت بالرصاص سيموت جوعاً

وطنا اليوم:أعاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تكرار الدعوة لإبادة سكان قطاع غزة، وهو ما دأب المسؤولون الإسرائيليون في الحكومة والجيش على ترديده منذ معركة طوفان الأقصى، كما دعا إلى تهجير أهالي القطاع “لإبادة الشر المطلق الذي ارتكب بحقنا في 7 أكتوبر”.

في تصريحات تكشف عن نوايا متطرفة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، دعا سموتريتش، إلى فرض حصار كامل على القطاع، وضم أراضيه تدريجياً، وتشجيع “الهجرة الطوعية” لسكانه، رافضاً أي صفقات لا تؤدي إلى نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.

وأكد سموتريتش أن على المجلس الوزاري الأمني المصغر اتخاذ القرار الحاسم بشأن غزة، وعلى الجيش تنفيذه، مشدداً على أنه لن يتم الإصغاء للأصوات الداعية إلى “الاستسلام”.

في رؤية وحشية لمستقبل القطاع، طرح سموتريتش خطة تقوم على إنذار نهائي لحركة حماس، قائلاً: “سنفرض على حماس إنذاراً: إما الحرب أو الاستسلام”.

وكشف عن الوسائل التي يقترحها لتحقيق ذلك، والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب:

الحصار الكامل: دعا سموتريتش بشكل صريح إلى “قطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة”، مضيفاً أن “من لا يموت بالرصاص سيموت جوعاً”.

الضم التدريجي: كشف عن خطة لضم أراضي القطاع بشكل تدريجي، قائلاً: “كل أسبوع يمر نضم جزءاً من غزة، وبعد شهر من الحرب معظم المناطق ستُضم لإسرائيل”.

الهجرة الطوعية: اعتبر أن “مشكلة سكان غزة ستحل إذا سُمح لهم بالهجرة الطوعية”، داعياً نتنياهو إلى “التشجيع على الهجرة من قطاع غزة وضم الأراضي”.

لا صفقات جزئية.. والهدف نزع السلاح

أكد وزير مالية الاحتلال على ضرورة رفض أي صفقات لتبادل المحتجزين لا تضمن تحقيق الأهداف العسكرية النهائية.

وقال: “يجب عدم قبول أي صفقات طالما ظلت حماس قادرة على إعادة إحياء نفسها”.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي هو “تقويض مراكز الثقل العسكري التابعة لحماس حتى نصل إلى نزع سلاحها”.

وتأتي هذه التصريحات لتكشف عن وجهة نظر التيار اليميني المتطرف داخل حكومة الاحتلال، والذي يدفع باتجاه حل عسكري شامل يقوم على إعادة احتلال القطاع وتهجير سكانه، ورفض أي مسار دبلوماسي لا ينتهي باستسلام كامل للفصائل الفلسطينية