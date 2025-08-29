زيارة جلالة الملك إلى اوزبكستان وكازاخستان

الخبير مصطفى عيروط

لا بد أن نعرف بأن اوزبكستان ( مساحتها ٤٤٨٩٧٨ كم٢ عدد سكانها حوالي ٣٦ مليون نسمه وهي دولة في قلب آسيا الوسطى لا تطل على البحار موقعها استراتيجي حيث تعتبر مفترق طرق تاريخي بين الصين و أوروبا عبر طريق الحرير القديم وموقعها يجعلها حلقة وصل مهمه لمشاريع الطاقه والنقل واللو جستيات في آسيا الوسطى )

و”كازاخستان” مساحتها 2724900كم٢

عدد سكانها حوالي ٢٠مليون نسمه وموقعها الاستراتيجي بين أوروبا الشرقيه وآسيا الوسطى يجعلها دوله عابرة للقارات وذات اهميه كبرى في التجاره والطاقه العالميه وغنية بالنفط والغاز والمعادن النادره

وكل من اوزبكستان وكازاخستان تقعان في قلب طريق الحرير التاريخي الذي ربط الصين بالشرق الأوسط وأوروبا وكانت مدن مثل سمرقند وبخارى في اوزبكستان والماتي واستانه في كازاخستان مراكز للتجاره والثقافه والعلم

واليوم مع مشروع الحزام والطريق الصيني (BeltandRoadIntiative)تستعيد هذه الدول مكانتها كمحاور رئيسيه للنقل البرى والسكك الحديديه وخطوط الطاقه بين اسيا وأوروبا

فالدولتان قوة اقتصاديه في قلب آسيا وكازاخستان تعد العمود الفقري للاقتصاد في آسيا إذ تمثل نحو ٦٠٪من الناتج المحلي الإقليمي بفضل مواردها الضخمه من النفط والغاز والمعادن النادره واوز بكستان تمتلك ثروات طبيعيه متنوعه كالغاز والقطن والذهب واليورانيوم وزيارة جلالة الملك ستفتتح أسواقا جديده للصادرات الاردنيه والتعاون في مختلف المجالات الاقتصاديه والتعليميه والسياحه والطاقه وزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم من الناحيه السياسيه في رأيي تؤكد على دور الاردن بقيادة جلالة الملك على دور الاردن الفاعل والمتوازن ضمن المنظومات الاقليميه ونجاحا دبلوماسيا نحو آسيا الوسطى ومن الناحيه الاستراتيجيه فإن المنطقه تمثل جسرا حيويا للاردن الذي يعمل على قيام شراكات استراتيجيه وتمثل هذه الدول قوة لأسواق جديده بعدد سكان كل دوله وفرصا للتعاون في مجالات الدواء حيث أن الاردن متقدم وقوة اقليميه مهمه في هذا المجال ويمكنه تصدير خبراته ويمكن فتح فرص كبيره لاستقطاب طلبه ومرضى من آسيا الوسطى وكازاخستان سلة غذاء والأردن يمتلك خبره في الإدارة المستدامه للموارد المحدوده وفي رأيي بأنه من النظر إليها من زاوية الأمن الغذائي والتعاون مع دول غنيه بالموارد الطبيعيه ككا زاخستان يمكن أن يساهم في مواجهة تحديات المياه والغذاء في الاردن والتعاون في التعليم والابتكار والجامعات الاردنيه الوطنيه تستطيع في أي اداره ناجحه أن تكون جسرا ثقافيا نحو آسيا الوسطى خاصة كما اسمع مع رغبة شعوب المنطقه في التواصل الدائم مع العالم العربي والإسلامي ويمكن للجامعات ان تفتح أبوابها من كازاخستان واوزبكستان وتشجيع الطلبه على الدراسه هناك ان تقدم منحا الطلبه من آسيا الوسطى والعكس وتوقيع اتفاقيات تبادل ثقافي وبحثي وعلمي وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس وإجازات التفرغ العلمي وفتح أسواق جديده للعمل في هذه الدول وهذا التعزيز التعليمي والثقافي يمهد لشبكات علاقات مستقبليه تخدم المصالح المشتركه

وخلال زيارة جلالة الملك لجمهورية أوزبكستان، زار مواقع ثقافية وسياحية ودينية في مدينة سمرقند، شملت ضريح الصحابي القثم بن عباس، وموقع “المدينة الخالدة” السياحي، وساحة ريجستان، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وفي الدولتين معالم اسلاميه تاريخيه من المهم زيارتها

و أهم المعالم الإسلامية في سمرقند وأستانة (نور سلطان)

أولاً: المعالم الإسلامية في سمرقند (أوزبكستان)

سمرقند تُعد من أغنى مدن العالم بالآثار الإسلامية، وهي درة الحضارة الإسلامية في آسيا الوسطى:

1. مجمع ريغستان (Registan Square)

يضم ثلاث مدارس عظيمة: مدرسة ألوغ بيك، مدرسة شيردار، مدرسة تيلا قاري.

كانت مركزاً للعلوم الشرعية واللغة العربية والفلك والرياضيات.

2. مسجد بيبي خانم (Bibi-Khanym Mosque)

بناه تيمورلنك في القرن 14، وكان من أكبر مساجد العالم الإسلامي في عصره.

3. قبر الإمام البخاري

صاحب “الجامع الصحيح” أهم كتب الحديث النبوي.

مقامه يقع قرب سمرقند، وهو مزار عالمي للمسلمين.

4. مقام قُثم بن العباس (ابن عم الرسول ﷺ)

يُعرف بـ “شاه زنده” (أي الملك الحي).

يعد من أبرز المزارات الإسلامية ويقع ضمن مجمع “شاه زنده” الذي يضم أضرحة فخمة.

5. المرصد الفلكي لألوغ بيك

مركز علمي إسلامي رائد في الفلك والرياضيات.

ثانياً: المعالم الإسلامية في أستانة (نور سلطان – كازاخستان)

أستانة حديثة نسبياً، لكنها أصبحت مركزاً للإسلام في كازاخستان وآسيا الوسطى:

1. مسجد حضرة السلطان (Hazrat Sultan Mosque)

أكبر مسجد في كازاخستان وثاني أكبر مسجد في آسيا الوسطى.

يتسع لـ 10 آلاف مصلٍ، ويتميز بالعمارة الإسلامية المعاصرة.

2. المسجد المركزي نور سلطان (Nur-Astana Mosque)

أحد أكبر المساجد في المنطقة، يتميز بقبة ذهبية ومئذنتين عاليتين.

3. مركز المؤتمرات للحوار بين الأديان

تستضيف أستانة مؤتمرات “زعماء الأديان السماوية” لتعزيز الحوار الإسلامي-العالمي.

4. المؤسسات التعليمية الإسلامية

تحتضن معاهد إسلامية وجامعات شرعية تُعنى بتدريس الفقه واللغة العربية.

سمرقند/ تمثل التراث الإسلامي التاريخي العريق.

أستانة تمثل النهضة الإسلامية الحديثة في آسيا الوسطى.

الجمع بينهما يرمز إلى امتداد الحضارة الإسلامية من الماضي إلى الحاضر، وهو ما يعطي في رأيي زيارة جلالة الملك لاوزبكستان وكازاخستان قيمة روحية وسياسية مضاعفة.

وفي رأيي بأن الاستقبال الأسطوري الذي جرى لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم في سمرقند واستانه لم يكن مجرد بروتوكول بل يعكس في رأيي معرفة وإدراكا لأهمية الاردن وبأنه شريك موثوق في العالم الإسلامي ودوله تمتلك موقعا جغرافيا وسياسيا قادرا على الربط بين الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الهاشمي كدوله مركزيه في الشرق الأوسط بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم الحفيد الهاشمي الواحد والأربعين لرسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهد

وتمثل الزيارة التاريخيه لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى كل من اوزبكستان وكازاخستان عمق الاحترام والتقدير لمكانة الاردن ودوره الإقليمي والدولي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سليل الدوحة الهاشميه

واقترح من الإدارات الجامعيه أن تقوم بزيارات وتعاون مع الجامعات في هاتين الدولتين وتشجيع الطلبه على الدراسه في جامعات هذه الدول وفي الاردن وتقديم المنح لإعداد كبيره من الطلبه من الجانبين ومن المكاتب السياحيه تنظيم رحلات سياحيه باسعار معقوله وموجهه الجميع في هذه الدول الاسلاميه وتشجيع السياحه الدينيه بين الاردن واوزبكستان وكازاخستان

حمى الله الاردن قيادة و وطنا وشعبا وجيشا وأجهزة امنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.