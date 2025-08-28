بنك القاهرة عمان
المسفر أنا مدين بالفضل للاردنيين الذين علموني ودربوني

3 ساعات ago
المسفر أنا مدين بالفضل للاردنيين الذين علموني ودربوني

وطنا اليوم:قال المفكر العربي الدكتور محمد المسفر إنه مدين بالفضل للأردنيين الذين علّموه ودربوه، مؤكدًا اعتزازه بالأردن ومهرجان الفحيص وبلدته، ومستذكرًا لقاءاته بالراحل الملك الحسين وبجلالة الملك عبدالله الثاني.
جاء ذلك خلال أمسية فكرية أقيمت في مهرجان الفحيص الثاني والثلاثين بعنوان “الأردن مستقر في محيط ملتهب”، شارك فيها رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة وأدارها الوزير الأسبق محمد أبو رمان، وتركزت على خصوصية التجربة الأردنية في الاستقرار وسط الاضطرابات الإقليمية ودور القيادة الهاشمية في ترسيخ هذا النهج.
وتناول المسفر الوضع في فلسطين، منتقدًا تطرف حكومة نتنياهو، إضافة إلى الأوضاع في سوريا ولبنان، مشيرًا إلى أن استقرار الأردن يعود إلى وعي القيادة الهاشمية ورؤية نظام الحكم منذ بداياته.
كما استذكر بطولات الجيش الأردني في معركة الكرامة حيث تصدى وحده للغطرسة الإسرائيلية، داعيًا إلى نبذ الطائفية والتنابز بالألقاب وكل ما يفسد المجتمعات


