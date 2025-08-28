لقاء فضائية المملكة مع أ.د. حمدان حول مستقبل التخصصات التقنية والمهنية وأهميتها بسوق العمل .. فيديو

وطنا اليوم:أجرت قناة المملكة الفضائية صباح أمس لقاءً مع أ.د.ساري حمدان “رئيس جامعة عمان الاهلية” حول مستقبل التخصصات التقنية والمهنية وأهميتها في سوق العمل وإعداد جيل قادر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، وحول دور الجامعات في مواجهة البطالة وتوفير المهارات العلمية والعملية المواكبة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية .

حيث أشار الدكتور حمدان في بداية حديثه الى ان التخصصات المهنية تتمثل بالتخصصات التقنية التي تُعدّ كوادر مؤهلة بمهارات يحتاجها سوق العمل الحديث.

ثم قال : إن سبب الاهتمام بالتخصصات التقنية والمهنية يعود لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ، خلال لقاءه رؤساء الجامعات الأردنية “وتشرّفت أن أكون من بينهم” ، حيث أكد سموه على ذلك .

وتابع : لقد أهتمت جامعاتنا بشكل اكبر بالتخصصات التقنية والمهنية ، ونحن في الجامعة قمنا باعتماد تخصصات تقنية مهنية عالمياً من خلال برامج بيرسون العالمية (BTEC ) ببريطانيا ، حيث بامكان الطالب بعد الدبلوم الحصول على فرصة عمل مؤكدة ، كما ان بامكانه التجسير لمدة سنة واحدة في بريطانيا للحصول على البكالوريوس او التجسير في الجامعة اوالجامعات الاردنية لدرجة البكالوريوس بالتخصصات المناظرة لتخصصه.

وأكد أن من نجح بالثانوية العامة بمعدل أقل من 60% ليس فاشلا وأن أمامه فرص ليدرس بما يتناسب مع قدراته واستكمال دراسته بتخصصات مطلوبة في سوق العمل .

وقال أن برامج بيرسون (BTEC )برامج عالمية معتمدة في معظم الدول وخريجو هذه البرامج يكتسبون مهارات مهنية عملية تطبيقية يأخذونها من فنيين متخصصين ، ليكونوا جاهزين لسوق العمل عبر التدريب المحاكي تماما لواقع العمل ، الامر الذي يخفض من البطالة ويخرج كوادر ذوي مهارات وكفاءة تقنية عالية.

وعرّج على التخصصات التي يوفرها هذا البرنامج ” بيرسون – BTEC ” في الجامعة ومنها : هندسة السيارات وهندسة البرمجيات والفيلم والتلفزيون والتصميم الداخلي الى جانب البرنامج الوطني تكنولوجيا الاجهزة الطبية .

وذكر د. حمدان أن التكنولوجيا وتطبيقاتها دخلت بكافة المجالات ، وانه تم إدخالها في الكثير من التخصصات الى جانب استحداث تخصصات تواكب التطور التكنولوجي في العالم .

مشيرا الى أهمية التدريب العملي لطلبة الجامعة ككل بما يوازي فصل دراسي على الاقل ليكونوا جاهزين لخوض غمار العمل بكفاءة واقتدار .

ونوّه الى وجود تخصصات كثيرة في الجامعات الاردنية في شتى المجالات لطلبة الدبلوم ومنها تخصصات ذات طابع مهني .

وذكر د. حمدان أن ثقافة العيب “بالنسبة لطبيعة العمل” في مجتمعنا قد اختلفت نوعا ما ، وهناك طلبة يعملون في مجالات مختلفة . فإذا كان الكُلّ يريد أن يتخرج ابناؤه اطباء او مهندسين او محامين …الخ، فمن يقوم بالأعمال الفنيّة للمختبرات والأجهزة والتجهيزات وغيرها التي تلزم هؤلاء ؟! .

وختم حديثه بالقول : إن شباب الاردن” بِيكَحلُوا العين ” وهم مفخرة أينما حلّوا وبأي مجال عملوا .

*** فيديو اللقاء على الرابط :