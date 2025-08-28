وزيرة التنمية الألمانية تزور الأونروا في مخيم ماركا وتؤكد دعم بلادها للاجئين الفلسطينيين

وطنا اليوم:زارت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ريم العبالي – رادوفان، منشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم ماركا شرقي عمّان، في وقت تواجه فيه الوكالة :أخطر أزمة مالية في تاريخها”.

وكان في استقبال الوزيرة، التي تمثل بلدًا يعد أكبر مانح للأونروا، نائبة المفوض العام للوكالة ناتالي بوكلي. وخلال جولتها، أبدت الوزيرة اهتمامًا بالغًا بالخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، والتي يستفيد منها نحو 68 ألف لاجئ يقيمون في المخيم. كما التقت عددًا من اللاجئين الفلسطينيين.

استمعت مباشرة إلى التحديات اليومية التي يواجهونها، معربة عن قلقها إزاء أوضاعهم وحرصها على رفاهيتهم.

وأكدت الأونروا أن الدعم الألماني الممتد عبر السنوات كان محوريًا في ضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في الأردن والمنطقة، خصوصًا في ظل الأزمة المالية الحالية التي تهدد قدرة الوكالة على مواصلة عملها بعد أيلول المقبل.

وقال مدير شؤون الأونروا في الأردن، أولاف بيكر: “على مدار 75 عامًا من تاريخ الأونروا، كانت ألمانيا شريكًا ملتزمًا. وفي هذه اللحظة الحرجة التي تهدد وجود الوكالة وسط النزاعات وعدم الاستقرار الإقليمي، نناشد ألمانيا تأكيد التزامها تجاه الأونروا وخدماتها للاجئين الفلسطينيين”.

وأضاف بيكر: “نحن ممتنون بصدق للوزيرة العبالي رادوفان على منح هذه الزيارة الأولوية وعلى تواصلها المباشر مع اللاجئين الفلسطينيين. إن حضورها اليوم يعكس حرصها على حماية حقوق وكرامة واحدة من أكثر المجتمعات ضعفًا في المنطقة