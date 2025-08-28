(15) ألف مشترك ضمان تعطّلوا عن العمل خلال النصف الأول من العام 2025

الخبير موسى الصبيحي

بحسب بيان لمؤسسة الضمان الاجتماعي، فإن عدد حالات صرف بدلات التعطل عن العمل خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 بلغت حوالي ( 30 ) ألف حالة.

بدل التعطل يُصرف حسب مدة اشتراك المؤمّن عليه ومدة تعطله، ولكن بسقف (6) أشهر في المرة الواحدة، ولذلك قد يكون لشهر أو شهرين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة أشهر. أي أن هناك من يأخذ بدل تعطل عن شهر واحد ثم يعود للعمل وهناك من يأخذ عن ثلاثة أشهر متتالية فقط لأن مدة اشتراكه لا تسمح له بأن يأخذ بدلات تعطل عن أكثر من ثلاثة شهور، بالرغم من بقائه متعطلاً عن العمل…. وهكذا.

ما أردت قوله، أن الذين تعطلوا عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالي وعددهم (15) ألف مؤمّن عليه ومعظمهم أردنيون، إما أن يكون تعطّلهم مؤقّتاً أو مستمرّاً. فأرقام الضمان المنشورة في بيان المؤسسة بالأمس تتحدث عن حالات الصرف، وهي حالات محددة بعدد الأشهر لكل مؤمّن عليه بحسب مدة اشتراكه، أي أن هناك من بين هؤلاء من استمرّت حالة تعطله عن العمل بعد استنفاده للحد الأقصى لبدلات التعطل. وهذا يؤشّر إلى أن هناك حوالي (2%) من المؤمّن عليهم الأردنيين (كانوا عاملين في منشآت القطاع الخاص المختلفة) وتعطّلوا عن العمل، أي انتهت خدماتهم لأسباب متعددة خلال النصف الأول من العام، ولفترات مختلفة إما بشكل مؤقّت وإما بشكل مستمر.

من هنا فإن المعلومة المهمة التي كنت أتمنى لو تضمّنها بيان مؤسسة الضمان هي:

أولاً: عدد الأردنيين وعدد غير الأردنيين الذين صُرِفت لهم بدلات تعطل عن العمل خلال النصف الأول من العام، وقيمة المبلغ الإجمالي لكل منهما. وعدد أشهر التعطل المصروف عنها البدلات.

ثانياً: عدد المؤمّن عليهم الذين تم شمولهم من جديد من بين أل (15) ألفاً الذين صرفت لهم المؤسسة بدلات تعطل عن العمل. أي عادوا إلى العمل (أو شتركوا بصفة اختيارية للأردنيين) مع تفصيل واضح لكلا الحالتين، وكذلك للأردنيين منهم وغير الأردنيين.