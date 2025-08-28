هجوم روسي كبير بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية

وطنا اليوم:دوّت في كييف ليل الأربعاء-الخميس انفجارات عنيفة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، في حين أعلنت السلطات المحلية أن هجوما صاروخيا باليستيا روسيا كبيرا استهدف العاصمة الأوكرانية وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 على الأقل..

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، تيمور تكاتشينكو، عبر تطبيق تيليغرام إن “هجوما باليستيا روسيا” طال ثلاثة على الأقل من أحياء كييف، بينما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس صاروخا يتم اعتراضه وحطامه المحترق يتساقط على العاصمة.

وشنت روسيا، مساء الأربعاء، هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على أوكرانيا، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار الجوي في أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب، وفقاً لتطبيق التحذيرات الرسمي الأوكراني.

وسمع دوي انفجارات في كييف، حيث قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية. وأضاف أن طائرة مسيرة روسية سقطت في فناء مبنى سكني مكون من تسعة طوابق لكنها لم تنفجر.

كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مدينة سومي شمالا ومدينة زابوريجيا جنوبا.

وفي المقابل، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) بأنه تم إصدار إنذارات جوية لفترة وجيزة في إقليم ليبيتسك الروسي بسبب طائرات مسيرة أوكرانية قادمة، فيما قيد مطار فولغوغراد عملياته كإجراء احترازي.

دبلوماسيا، دعا الكرملين، الأربعاء، إلى دفع المناقشات بين موسكو وواشنطن حول ملف التسوية في أوكرانيا في إطار “غير علني” وبعيداً عن عيون وسائل الإعلام والتصريحات العلنية المتبادلة بين الجانبين