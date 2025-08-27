بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزارة الأشغال تبدأ بتنفيذ أعمال تأهيل جسر الثامن

دقيقتان ago
وزارة الأشغال تبدأ بتنفيذ أعمال تأهيل جسر الثامن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بدء تنفيذ أعمال تأهيل جسر الثامن، وذلك ضمن العطاء المحلي الخاص بصيانة وإعادة تأهيل الجسور في محافظة العاصمة (الحزمة الأولى).
وتشمل الأعمال صيانة العناصر الإنشائية للجسر، وأعمال الدهان الإسمنتي، إضافة إلى صيانة واستبدال فواصل التمدّد المتضررة، وإعادة تأهيل الجسر وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية وبالتزامن للاتجاهين.
وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا لمشروع متكامل لصيانة الجسور الحيوية في العاصمة، حيث تم الانتهاء في وقت سابق من أعمال إعادة التأهيل لجسر الفردوس في مرج الحمام، وجسر مأدبا، وجسر القسطل، وجسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي، ليكون جسر الثامن المحطة الأخيرة ضمن هذه الحزمة.
ويغطي العطاء أعمال كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة جديدة من الخلطة الإسفلتية، إلى جانب الدهانات الأرضية ودهان العناصر الإنشائية وصيانة الحواجز المعدنية والعوارض، إضافة إلى تركيب عناصر السلامة المرورية الحديثة بما ينسجم مع المعايير العالمية. وقد جرى، بالتعاون مع إدارة السير وإدارة الدوريات الخارجية، اعتماد تحويلات مرورية مؤقتة مزودة بمتطلبات السلامة العامة لضمان انسيابية حركة المرور خلال فترة التنفيذ.
ودعت الوزارة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية والأجهزة الأمنية والتقيّد بقواعد القيادة الآمنة حفاظًا على سلامتهم وسلامة العاملين في الموقع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:49

الملك: زيارة مثمرة لكازاخستان التي تشهد تقدما ملحوظا

19:46

الجغبير: اهتمام ملكي بتعزيز التبادل التجاري مع كازاخستان

19:44

القطاعان التجاري والصناعي يشاركان بالمنتدى الأردني – الكازاخستاني

19:23

رغد عبدالله.. الأولى على الاردن في التوجيهي بنظامه الجديد

19:15

وفاة فتى بعيار ناري بالخطأ من قبل والده في عمان

19:07

جامعة مؤتة توضح أسباب رفع رسوم عدد من التخصصات

19:02

قتلى في إطلاق نار بمدرسة بمدينة مينيابوليس الأميركية

17:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء أهالي الرملة

16:49

اتفاقية لإنشاء شركة أردنية كازاخية بهدف إنتاج اليورانيوم وتسويقه عالميا

16:43

جامعة فيلادلفيا تستضيف جلسة حوارية شبابية بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع

16:37

انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

16:02

الملك والرئيس توكاييف يحضران الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني الكازاخستاني

وفيات
وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025