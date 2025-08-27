بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة مؤتة توضح أسباب رفع رسوم عدد من التخصصات

45 ثانية ago
جامعة مؤتة توضح أسباب رفع رسوم عدد من التخصصات

وطنا اليوم:قالت جامعة مؤتة إن قرار رفع رسوم عدد من التخصصات في الجامعة جاء في إطار خطة تطوير أكاديمي شاملة، أعقبت مخاطبة وزارة التعليم العالي بخصوص استحداث 7 تخصصات جديدة، تم إعداد خططها الدراسية وتحديد رسومها باعتبارها برامج مستحدثة.
وأضافت الجامعة في بيان صحفي أن التعديل على رسوم التخصصات القائمة شمل 35 تخصصًا ضمن برامج البكالوريوس، من أصل 56 برنامجًا، مشيرة إلى أن نسب الزيادة كانت طفيفة في معظم الحالات، حيث تراوحت الزيادة في الرسوم بين دينارين و15 دينارًا في الحدّ الأعلى للساعة الدراسية.
وأشارت الجامعة إلى أن تخصص دكتور في الطب شهد زيادة في الرسوم بقيمة 25 دينارًا للساعة الدراسية، في حين لم تتأثر رسوم تخصص طب الأسنان بعملية الرفع، وبقيت كما هي.
نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الإدارية والمالية محمد الصرايرة نفى في تصريح وصول الزيادات إلى 150٪، مؤكدًا أن هذه النسبة غير صحيحة.
وبيّن الصرايرة أن الزيادة القصوى كانت بنسبة 100٪ فقط وشملت 12 تخصصًا، موضحًا أن هذه التخصصات لم يطرأ على رسومها أي تعديل منذ عام 1984، وأن المبالغ المضافة لم تتجاوز 15 دينارًا في جميع الأحوال.
وأضاف أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تطوير الخطط الدراسية وارتفاع تكلفة التدريس الفعلية، والتي تتحمّلها الجامعة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجديدة ما تزال أقل بمراحل من الكلفة الفعلية للساعة الدراسية.
وأكد الصرايرة أن الهدف من هذا التعديل هو تقليص الفجوة المالية بين ما تتحمله الجامعة فعليًا وما يتم تحصيله من الرسوم، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية وفق معايير الجودة المطلوبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

قتلى في إطلاق نار بمدرسة بمدينة مينيابوليس الأميركية

17:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء أهالي الرملة

16:49

اتفاقية لإنشاء شركة أردنية كازاخية بهدف إنتاج اليورانيوم وتسويقه عالميا

16:43

جامعة فيلادلفيا تستضيف جلسة حوارية شبابية بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع

16:37

انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

16:02

الملك والرئيس توكاييف يحضران الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني الكازاخستاني

15:43

تفعيل رابط نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

15:32

Zain and UNHCR Renew “Connectivity for Refugees” Initiative Agreement

15:30

زين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُجددان اتفاقية مبادرة “الاتصال من أجل اللاجئين”

15:14

ما قصة خدمة كليك بلس الجديدة في الأردن

15:05

جيش الاحتلال يعلن : إخلاء مدينة غزة لا مفر منه

14:50

فيديو جديد لنعيم قاسم بلباس عسكري يؤجج السجال عبر المنصات

وفيات
وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025