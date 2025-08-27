بنك القاهرة عمان
جيش الاحتلال يعلن : إخلاء مدينة غزة لا مفر منه

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إخلاء مدينة غزة أصبح أمراً “لا مفر منه”، مؤكداً أن كل عائلة فلسطينية تنتقل إلى جنوب القطاع ستحصل على مساعدات إنسانية وفيرة، وذلك في إطار استعداداته لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في المدينة.
ويأتي هذا الإعلان كتأكيد رسمي على نية الاحتلال المضي قدماً في خطته التي تهدف إلى السيطرة الكاملة على مدينة غزة وتهجير سكانها.

تحضيرات ميدانية لعملية الإخلاء
أوضح بيان جيش الاحتلال أن الاستعدادات اللوجستية لعملية الإخلاء قد بدأت بالفعل على الأرض. وتشمل هذه التحضيرات:
إدخال أعداد كبيرة من الخيام إلى جنوب القطاع.
تمهيد مناطق واسعة لإنشاء مجمعات مخصصة لتوزيع المساعدات الإنسانية.
البدء بمد خط مياه جديد لتزويد مناطق النزوح.

وعود بمساعدات إنسانية
وفقاً لبيان جيش الاحتلال، ستحصل كل عائلة تنتقل من مدينة غزة إلى المناطق المحددة في الجنوب على “أوفر المساعدات الإنسانية”، التي يجري العمل على تجهيزها في هذه الأيام.
وتهدف هذه الوعود إلى تشجيع السكان على إخلاء المدينة قبل بدء العمليات العسكرية البرية الفعلية داخل أحيائها


