الفراية يؤكد أهمية تشجيع المواطنين على التوجه نحو الخدمات الإلكترونية

51 ثانية ago
الفراية يؤكد أهمية تشجيع المواطنين على التوجه نحو الخدمات الإلكترونية

وطنا اليوم:تفقد وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة إلى مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين، سير العمل في المكتب، ومستوى الخدمات المقدمة، ومعدلات الإنجاز في تنفيذ المهام والواجبات.
واجتمع الفراية، خلال الزيارة، مع مسؤولي المكتب، مؤكدا ضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وتوفير التسهيلات اللازمة للمراجعين، مشيرا إلى أهمية تشجيع المواطنين على التوجه نحو الخدمات الإلكترونية، وغرس الثقافة الرقمية في ذهنية المواطن، والمضي قدما في تنفيذ الخطط والمشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية، لما لها من مزايا وأثر فاعل في التسهيل على متلقي الخدمة.
واستمع الوزير الفراية خلال الزيارة لإيجاز عن عمل المكتب، وطبيعة الخدمات المقدمة، وإحصائيات بأعداد المراجعين من المواطنين والأجانب، إلى جانب الأثر الفاعل لإطلاق الخدمات الرقمية، وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو تطبيق “سند”، في تقليل عدد المراجعين، وتجويد مستوى الخدمات.
وجال الفراية على مرافق المكتب، واطلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات المتبعة، واستمع من الموظفين إلى احتياجاتهم التي تسهم في تحسين الخدمات، مؤكدا أهمية تطوير بيئة العمل، ومراعاة متطلبات السلامة العامة.
والتقى الفراية، خلال الجولة، عددا من المراجعين، وتبادل معهم الحديث حول مستوى الخدمات المقدمة


