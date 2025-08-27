الملك ورئيس كازاخستان يشهدان تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في أستانا، اليوم الأربعاء، مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات عديدة.

وأعرب جلالة الملك في بداية المباحثات الموسعة عن شكره للرئيس توكاييف على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص الأردن والتزامه بتعزيز التعاون بين البلدين.

ولفت جلالته إلى أن توقيع البلدين لاتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة يشكل قاعدة صلبة لتوسيع الشراكة في قطاعات كالتجارة، والطاقة، والرعاية الصحية، والثقافة، والصناعة، والزراعة، والمنتجات الغذائية، وقطاعات رئيسية أخرى.

وأكد جلالة الملك أن منتدى الأعمال الأردني ـ الكازاخستاني، الذي يعقد اليوم، خطوة إضافية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوطيد الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وتناولت المباحثات، التي حضرها سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي لجلالته، الأوضاع في الإقليم، إذ شدد جلالته على ضرورة خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشاد جلالة الملك بدور كازاخستان البناء في نشر السلام والاستقرار، وقال “نحن ملتزمون بالعمل إلى جانبكم للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية، وللمساهمة في جهود السلام العالمية”، مثمنا جهود الرئيس توكاييف في قيادة بلده لتحقيق المزيد من التطور على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد رئيس جمهورية كازاخستان بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك وبرؤيته ودوره المتميز في تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف الرئيس الكازاخستاني مخاطبا جلالته: الأردن بقيادتكم ركيزة للاستقرار والاعتدال في الشرق الأوسط، وصوت المملكة له وزن خاص على الساحة الدولية.

وقال “نحن في كازاخستان نعد جلالتكم شخصية سياسية عظيمة تحظى باحترام صادق في جميع أنحاء العالم”.

وبين الرئيس توكاييف أن العلاقات بين كازاخستان والأردن تشهد أكثر فتراتها الحيوية والمثمرة منذ 30 عاما، وتولي كازاخستان أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة المتبادلة مع الأردن، الذي يعد “شريكنا الوثيق في العالم العربي”.

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى المصالح المشتركة في المجالين السياسي والاقتصادي تجمع كازاخستان والأردن روابط ثقافية وإنسانية عميقة، وللبلدين قيم مشتركة متجذرة في التاريخ والدين وتقاليد التسامح والاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن زيارة جلالة الملك كازاخستان ستعزز العلاقات بين البلدين، وتمهد الطريق لرفع الشراكات بينهما إلى مستويات جديدة.

وبين الرئيس توكاييف أن إحدى النتائج المباشرة للزيارة التوقيع على أكثر من 15 وثيقة تعاون بين المؤسسات والشركات في البلدين بمختلف المجالات الاقتصادية.

وتطرقت المباحثات إلى المستجدات في غزة والضفة الغربية، إذ جدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وتكثيف جهود الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية.

وحذر جلالته من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا رفض الأردن أية محاولات لاحتلال أو ضم الأراضي في غزة أو الضفة الغربية، وتهجير الفلسطينيين.

وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، وسفير الأردن لدى كازاخستان حمزة العمري.

وشهد جلالة الملك والرئيس توكاييف تبادل حكومتي البلدين ثلاث اتفاقيات تعاون ومذكرتي تفاهم في مجالات النقل البحري، والرعاية الصحية، والمواصفات والمقاييس، والطاقة النووية وتعدين اليورانيوم، وريادة الأعمال، والأرشفة.

ومنح جلالته، رئيس جمهورية كازاخستان وسام النهضة المرصع، تقديرا لجهوده وتوثيقا للعلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وكانت جرت لجلالة الملك مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر أكوردا الرئاسي في أستانا.