طالب جامعة البترا موسى عويمر يحقق فضية البطولة العربية للكراتيه

وطنا اليوم:حقق طالب جامعة البترا ولاعب المنتخب الوطني الأردني للكراتيه موسى نايف عويمر الميدالية الفضية في وزن تحت 67 كيلوغرامًا لفئة الرجال، وذلك في البطولة العربية الخامسة عشرة للكراتيه التي استضافها الاتحاد الأردني للكاراتيه.

شارك في البطولة 360 لاعبًا من 12 دولة عربية، وأقيمت برعاية سمو الأميرة آية بنت فيصل في الجامعة الألمانية الأردنية.

أشاد رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، بالإنجاز الذي حققه عويمر، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم طلبتها وتشجيعهم على المشاركة في النشاطات اللامنهجية، وبخاصة الرياضية منها.

كما حضر حفل افتتاح البطولة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح.