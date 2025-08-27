الميثاق الوطني: نثمن الجهود التي يقوم بها جلالة الملك وسمو ولي العهد تجاه القضايا الوطنية والإقليمية

وطنا اليوم:جدد حزب الميثاق الوطني تأكيده الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الدوري الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمين عام الحزب بالوكالة عبيد ياسين ، إن زيارات جلالة الملك ومن خلال جولاته العربية والدولية، يسعى جاهدا إلى تعزيز علاقات الأردنية مع الدول الشقيقة والصديقة، مما ينعكس على مكانة الأردن العالمية، ويُسهم في جذب الاستثمارات للمملكة لتعزيز البُعد التنموي وتحقيق النمو الاقتصادي الوطني بما ينعكس على حياة المواطن.

وأضاف الميثاق الوطني أن جلالة الملك وسمو ولي العهد يواصلان جهودهما من أجل إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، وادخال المساعدات الانسانية للقطاع، ورفض التهجير الذي تسعى حكومة الاحتلال لتحقيقه.

كما أشاد الميثاق الوطني بالتقرير الذي يبين أثر الجولات الميدانية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان والوزراء لمختلف مناطق المملكة، والتي ساهمت في تحقيق الانجازات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البعد التنموي في كافة محافظات المملكة، داعيا الحزب الحكومة الى مواصلة هذا النهج الذي يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك للحكومة بالنزول للميدان وتلمس حاجات المواطنين.