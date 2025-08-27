الكشف عن هوية حكام الجولة الأولى من بطولة الدرع لكرة القدم

وطنا اليوم:كشف اتحاد كرة القدم عن هوية الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات الجولة الأولى من بطولة درع الاتحاد التي تنطلق يوم غد الخميس.

ويشارك في بطولة الدرع في الموسم الحالي 10 أندية تمثل فرق المحترفين، حيث تقام البطولة على نظام الدوري من مرحلة واحدة.

وجاء تعيين طواقم التحكيم في الجولة الأولى على النحو التالي: مباراة الأهلي وشباب الأردن التي تقام غدا: الحكام محمد أسامة للساحة، علي هندواي، معتصم النجداوي ورامي بني خالد رابعًا.

مباراة الفيصلي و السرحان التي تقام غدا: الحكام محمود صبيح للساحة، قصي الشمايلة، إبراهيم البلوي وبكر هباهبة رابعًا، ومباراة الحسين والوحدات التي تقام الجمعة: الحكام قيس غوانمة للساحة، محمد محرم، هادي أدهم ومعاذ عبد السلام رابعًا.

اما مباراة البقعة والسلط التي تقام السبت: الحكام أسامة حسن للساحة، أحمد الحتو، فريد السقار وعلي الشلقان رابعًا، ومباراة الرمثا والجزيرة التي تقام السبت: الحكام إبراهيم سمارة للساحة، محمد حمادة، محمد سمارة وإبراهيم الشرفات رابعًا