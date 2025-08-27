قبول 38131 طالبا وطالبة في الجامعات الرسمية للعام الجامعي 2025-2026

وطنا اليوم:أقر مجلس التعليم العالي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة البكالوريوس في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2025-2026، كما أقر الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية إضافةً إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية.

وقالت الوزارة، الأربعاء، في بيان صحفي إنّ تحديد هذه الأعداد تم بناء على معايير عدة أهمها؛ الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار كل من: العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة إذا كانت الأعداد ضمن الطاقات الاستيعابية، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص، وأخيرا قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها مؤخرا والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 60%، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الخطة الزمنية التدريجية لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في تخصصي (الطب، وطب الأسنان) في الجامعات الأردنية الرسمية، والتي أعلن عنها المجلس قبل عامين، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقا للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.

وبلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول في مرحلة البكالوريوس (38131) طالبا وطالبة يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط فقد أقر مجلس التعليم العالي قبول 7990 طالبا وطالبة.

كما سيتم قبول 1286 طالبا وطالبة في تخصصات القبول المباشر في كل من: تخصصات الجامعة الألمانية الأردنية، تخصص هندسة الطيران وتخصصات كلية الفنون في الجامعة الأردنية، وتخصصات كلية الفنون في جامعة اليرموك.

يشار إلى أن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تسمح للجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي على أن لا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة على ما نسبته 30% من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص وهو ما أكّد عليه مجلس التعليم العالي، إضافة إلى ما سيتم قبوله من الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي