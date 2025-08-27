بنك القاهرة عمان
السلطات الإسرائيلية تهدم عشرات المنازل والمنشآت في النقب

22 ثانية ago
Israeli police secure a bulldozer demolishing structures at the Bedouin village of Abu Nuwar, near Abu Dis, east of Jerusalem in the occupied West Bank on July 4, 2018. Israel carried out a series of demolitions Wednesday on what it described as illegally built structures. Photo by Shadi Hatem

وطنا اليوم:هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، نحو 20 منزلا، ومنشآت تجارية بمدينة رهط في منطقة النقب، في أراضي عام 1948، بحجة البناء دون ترخيص.
واقتحمت آليات الهدم المدينة تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، التي حاصرت مواقع الهدم، ومنعت اقتراب الأهالي.
ويسكن هذه البيوت، التي شُيّدت منذ عدة سنوات، أكثر من 150 فردا، وسيجدون أنفسهم في الساعات المقبلة في العراء بلا مسكن ولا مأوى.
وتُعتبر مدينة رهط، الواقعة شمال مدينة بئر السبع، أكبر مدينة بدوية في النقب، ويقطنها أكثر من 75 ألف نسمة، وتواجه تحديات تتعلق بالفقر، والبطالة، وضعف البنية التحتية.
وتشهد منطقة النقب عمليات هدم متواصلة، ازدادت بنسبة تفوق 400% في عهد حكومة نتنياهو الحالية، تنفيذًا لمخططات إسرائيلية تهدف إلى حصر أكبر عدد ممكن من أهالي النقب في أقل مساحة جغرافية ممكنة


