تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل مقتل النائب الأسبق أبو سويلم ونجله

وطنا اليوم:كشفت نتائج التشريح الصادرة عن قسم الطب الشرعي في مستشفى الجامعة الأردنية، الأربعاء، تفاصيل الوفاة المأساوية للنائب الأسبق موسى أبو سويلم ونجله أيمن، اللذين لقيا حتفهما إثر تعرضهما لإطلاق نار في منطقة أبو نصير بالعاصمة.

وأجرت لجنة طبية شرعية وبحضور مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، تشريح الجثتين، حيث تبين أن النائب الأسبق أصيب بثلاث رصاصات قاتلة، اثنتان في الرأس وواحدة في الصدر، ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما أُصيب نجله بعيارين ناريين في الرأس أنهيا حياته مباشرة.

أما زوجة النائب الأسبق، والتي أصيبت أيضًا خلال الحادثة، فقد أوضح المصدر أنها تعرضت لطلقة في العنق تسببت بكسر في الفك، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية بدأت بالتحسن تدريجيًا، لكنها ما زالت ترقد في وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج.

وكان مطلق النار، وهو قريب للمغدورين، قد أطلق العيارات النارية باتجاه العائلة ما أدى إلى مقتل النائب السابق ونجله وإصابة زوجته، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

و وجه مدعي عام الجنايات الكبرى له تهمتي القتل العمد مكررًا مرتين والشروع بالقتل