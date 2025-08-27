بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل مقتل النائب الأسبق أبو سويلم ونجله

12 ثانية ago
تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل مقتل النائب الأسبق أبو سويلم ونجله

وطنا اليوم:كشفت نتائج التشريح الصادرة عن قسم الطب الشرعي في مستشفى الجامعة الأردنية، الأربعاء، تفاصيل الوفاة المأساوية للنائب الأسبق موسى أبو سويلم ونجله أيمن، اللذين لقيا حتفهما إثر تعرضهما لإطلاق نار في منطقة أبو نصير بالعاصمة.
وأجرت لجنة طبية شرعية وبحضور مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، تشريح الجثتين، حيث تبين أن النائب الأسبق أصيب بثلاث رصاصات قاتلة، اثنتان في الرأس وواحدة في الصدر، ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما أُصيب نجله بعيارين ناريين في الرأس أنهيا حياته مباشرة.
أما زوجة النائب الأسبق، والتي أصيبت أيضًا خلال الحادثة، فقد أوضح المصدر أنها تعرضت لطلقة في العنق تسببت بكسر في الفك، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية بدأت بالتحسن تدريجيًا، لكنها ما زالت ترقد في وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج.
وكان مطلق النار، وهو قريب للمغدورين، قد أطلق العيارات النارية باتجاه العائلة ما أدى إلى مقتل النائب السابق ونجله وإصابة زوجته، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.
و وجه مدعي عام الجنايات الكبرى له تهمتي القتل العمد مكررًا مرتين والشروع بالقتل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:24

وفيات الاربعاء 27-8-2025

11:17

الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن

11:16

قرارات هامة من مجلس الوزراء – تفاصيل

11:12

الموافقة على حوافز ومزايا لمشاريع توليد الكهرباء التقليدية والمتجددة في الأردن

11:09

القصاص حياة إلى متى يظل الدم رخيصا

11:07

اسرار الدوله ليست ملكاً لأشخاص

11:05

التربية: نسبة النجاح في التوجيهي تقترب من 70% وأحد الطلاب حقق العلامة الكاملة

10:36

الأمن العام يطلق حملة بيئية شاملة في محافظات المملكة

10:28

الاحتلال يقتحم نابلس وينفذ حملة اعتقال وهدم بالضفة والقدس

10:20

الاقتصاد الرقمي تدرس توفير خدمة الاستعلام عن نتائج التوجيهي عبر سند

10:11

سائق متهور يقطع الإشارة حمراء ويتسبب بحادث نتج عنه 8 إصابات

10:08

همسة: حين يكون “صاحب وجه القط ” في حضرة الأسد

وفيات
وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025