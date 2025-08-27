لا تضيّع الفرصة ! تجربة تسوق معفاة من الرسوم بانتظار الزوار غير المقيمين في السوق الحرة – البوليفارد

وطنا اليوم:بات بإمكان القادمين إلى الأردن من حملة الجوازات الأجنبية (الزوار غير المقيمين) الاستفادة من تجربة تسوق استثنائية خلال أول 14 يوم من تاريخ دخولهم المملكة، وذلك من خلال السوق الحرة – البوليفارد.

وتتيح الخدمة للزوار شراء منتجات عالمية متنوعة ومعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب، وبسقف مشتريات يصل حتى 350 دينار أردني (500 دولار أمريكي)، مما يمنحهم فرصة استكشاف متعة التسوق بأسعار تنافسية وخيارات مميزة.