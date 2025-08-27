بنك القاهرة عمان
عن أداء محفظة الاستثمارات السياحية لدى الضمان

الخبير موسى الصبيحي
عندما تقرأ تقارير الأداء المالي الدورية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لا تكاد تجد أي تفاصيل تتعلق بأداء واحدة من المحافظ الست الرئيسة “الجدلية” وهي محفظة الاستثمارات السياحية البالغ قيمتها، وفقاً للصندوق ( 321 ) مليون دينار. والتي يعتقد الكثيرون، خطأً، أنها تُشكّل جُل استثمارات الضمان، وأنها تلك التي ورثها الصندوق عن الحكومة وتلبّسَ بها.!

من حق القارىء والباحث والمهتم ومن حق جمهور الضمان العريض أن يعرف عن تفاصيل نتائج أداء هذه المحفظة وعوائدها. فمنذ أكثر من (6) سنوات وتقارير الصندوق تخلو من أي تفاصيل أو حتى رقم مقتضب يتعلق بربحية/خسارة هذه المحفظة، فهل يتفق مع مبدأ الشفافية التي ينتهجها الصندوق أن لا يتم التطرق إلى نتائج أداء هذه المحفظة.؟!

لقد كتبت قبل عدة أشهر بأن عوائد محفظة الاستثمارات الضمان السياحية كانت صفرية طوال خمس سنوات سابقة، ولم يصدر أي تصحيح لهذه المعلومة قط. هذا إذا لم تكن ثمة خسائر تحققت لهذه المحفظة، ولفتت المعلومة أحد رؤساء الحكومات السابقين الذي تواصل معي مستغرباً مندهشاً.!

الضمان يمتلك عدداً من المنشآت السياحية الكبيرة منها (4) فنادق فئة خمس نجوم، وفندقان فئة أربع نجوم، وشاليهات أل (Guest House) على أبواب البتراء و (6) استراحات سياحية مجهّزة تقوم على أهم بُقع في مواقع استراتيجية سياحية. وقام صندوق الاستثمار بتأسيس شركة لتقوم على إدارة استثماراته السياحية هي الشركة الوطنية للتنمية السياحية ولها هيئة مديرين وفيها عدد من الكوادر البشرية، أي هناك نفقات ورواتب وصرفيّات كثيرة، وهناك منشآت سياحية ما تزال معطّلة منذ سنوات، ما يعني أن محفظة الاستثمارات السياحية، بحجمها المذكور مالياً، تعاني كثيراً، وأنها عبء على استثمارات الضمان، ومن الشفافية أن يكون هناك إفصاح كامل وواضح عن عنها، وعن أسباب تعثرها أو بعضها وتراجع عوائدها أو عن خسائرها إن كانت تحقق خسائر بعد أن شهدت في فترات سابقة نجاحات مقبولة إلى حد ما.

بقي أن أقول بأن هامش الربح الذي تحققه المنشأة الفندقية في الظروف الصعبة يتراوح ما بين 5% إلى 15% وفي الظروف الطبيعية يتراوح ما بين 25% إلى 35% كما يقول خبراء الاقتصاد السياحي. فأين منشآت الضمان الفندقية من هذا.؟!!!


