سلاح الجو الملكي يفتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران

وطنا اليوم:تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الثانوية العامة (ناجح) للانضمام لبرنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران والمهن المساندة لحساب سلاح الجو الملكي/ كلية الأمير فيصل الفنية للعام 2025.

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إن على الراغبين بالتسجيل التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسلاح الجو الملكي (www.rjaf.mil.jo/pftc_reg_2025) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من 27/8/2025 ولغاية 11/9/2025 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بالشكل الصحيح.

واضافت أنه سيتم التواصل مع من تنطبق علية الشروط وحسب الموعد الذي يحدد له من قبل لجنة الإنتخاب برسالة نصية من خلال الموقع الإلكتروني ورسالة نصية (SMS) على الهاتف الخلوي للمزيد من التفاصيل يرجى مطالعة الصحف المحلية أو الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي.

الشروط العامــة:

أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ان يكون من مواليد 1/1/2005 ولغاية 31/12/2007.

أن يجتاز الفحص الطبي المقرر والمقابلة الشخصية بنجاح.

أن يكون لائق صحياً ولا يقل الطول عن 160سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

أن لا يكون قد خدم بالقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية.

أن لا يقل معدل الثانوية العامة بجميع الفروع (العلمي ، الأدبي والصناعي ) عن 60% وأن لا تقل علامة اللغة الإنجليزية عن 60% وكحد أدنى.

أن يكون أعزب ويبقى كذلك طيلة فترة الدراسة.

أن يجتاز فحص اللغة الإنجليزية المخصص لذلك.

ان يجتاز فحص القابلية.

ان لا يكون له شقيق / شقيقة على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة/الجناح العسكري ، كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية ، كلية الأميرة منى للتمريض ، كلية الملك حسين الجوية ، دورة ضباط فرسان المستقبل/ الكلية العسكرية الملكية ، معهد الأجهزة الطبية ، كلية الأميرة عائشة للمهن الطبية المساندة ، كلية الأمير فيصل الفنية وجميع كليات ومعاهد القوات المسلحة ، والبعثات الخارجية على نفقة القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي).

الوثائق المطلوبـــة (يتم تحميل الوثائق التالية على موقع تقديم الطلبات) :

نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يتم الحصول علية من مكاتب التعبئة والجيش الشعبي او سحبة عبر الموقع الرسمي.

صورة مصدقة عن الهوية الشخصية.

كشف علامات الثانوية العامة الأصلي أو صورة مصدقة عنه.

معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم وحسب الاصول.

شهادة الميلاد أصلية عدد 2 أو صورة مصدقة عنها.

صور شخصية حديثة عدد (4).

صورة مصدقة عن دفتر العائلة صفحة الوالد أوشهادة وفاة للوالد مثبت عليها مكان ولادة الأب.

دفتر خدمة العلم مؤجل.

قرار التقاعد العسكري لأبناء المتقاعدين العسكرين أو صورة عن شهادة التعيين للعاملين .

التخصصات والشروط والامتيازات: