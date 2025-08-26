تشكيلات في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي

وطنا اليوم:قرر معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بناء على تنسيب عطوفة المدير العام للمؤسسة إجراء التشكيلات الإدارية التالية:-
-السيد شامان عبدالمجيد المجالي مساعدا لعطوفة المدير العام لشؤون التأمينات بالإضافة لوظيفته ناطقا إعلاميا .
-السيد مخيمر أبو جاموس مساعدا لعطوفة المدير العام للفروع.
-السيد عصام السنجلاوي مساعدا لعطوفة المدير العام للشؤون المالية والإدارية.
-الأستاذ المحامي أنس أحمد القضاة مديرا للشؤون القانونيه.
-السيدة نانسي المجالي مديرا لإدارة الموارد البشرية.
-السيد فارس العدوان مديرا لإدارة الشؤون الإدارية .
-السيد توفيق عمايرة مديرا لمكتب عطوفة المدير العام.
-السيد قيس رواشدة مديرا لإدارة لفرع اليوبيل.