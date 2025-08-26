نقابة الأطباء الأردنيين توقّع اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية في بريطانيا

وطنا اليوم:وقّعت نقابة الأطباء الأردنيين اليوم اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية – بريستول، تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والتطوير المهني في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي الطبي.

بموجب الاتفاقية، سيتم التعاون في تطوير برامج التدريب والورش والمؤتمرات العلمية، إضافة إلى إعداد خطة أولية استراتيجية مشتركة تسعى إلى جعل الأردن مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الصحة الرقمية. كما تنص الاتفاقية على إطلاق مشاريع استراتيجية رائدة تمكن الأطباء الأردنيين من أدوات المستقبل ليكونوا في قلب المشهد العلمي العالمي.

وقال نقيب الأطباء الدكتور عيسى خشاشنة:

“تأتي هذه الاتفاقية تماشيا مع رؤية جلاله الملك عبدالله الثاني في التحديث الاقتصادي في القطاع الصحي لاتمتة هذا القطاع والتوسع في برامج الصحة الرقمية التي تجسدت مؤخرا في قيام سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني في افتتاح مركز الصحة الرقمية الاردني.

واضاف ان هذه الاتفاقية تعتبر محطة استراتيجية تعكس إيماننا بأن مستقبل الطب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي. نحن نفتح اليوم أمام أطبائنا أبواب الريادة العالمية، ونرسخ موقع نقابتنا شريكاً أساسياً في صياغة المشهد الطبي الحديث، ولتعزيز مكانة الطبيب الأردني ليبقى في صدارة المشهد الطبي الحديث، خدمةً لمجتمعنا ووطننا.”

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة كاتبة الرباضي رئيسة اللجنة العلمية في النقابة أن “هذه الاتفاقية تترجم رؤية النقابة في تطوير التعليم الطبي المستمر، وتضع الأطباء الأردنيين في موقع متقدم لمواكبة وقيادة التحول الرقمي الصحي العالمي.”

من جهته، ثمّن الأستاذ الدكتور محمد عودة هذا التعاون، مشيراً إلى أن “الأردن يمتلك بيئة طبية متقدمة وقادرة على أن تكون مركزاً إقليمياً للابتكار في الصحة الرقمية.”

وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها نقابة الأطباء الأردنيين مع مؤسسة أكاديمية بريطانية متخصصة في الصحة الرقمية، في خطوة تؤكد حرص النقابة على مواكبة التطورات العالمية وفتح آفاق جديدة أمام أعضائها.