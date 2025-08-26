بنك القاهرة عمان
المندوب الدائم وليد عبيدات يقدم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة

47 ثانية ago
وطنا اليوم:قدم المندوب الدائم السفير وليد عبيدات، يوم أمس، أوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، مندوبًا دائمًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة، خلال مراسم جرت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ونقل السفير عبيدات تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، مؤكّدًا إيمان الأردن الراسخ بالمبادئ السامية والنبيلة للأمم المتحدة، والحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
بدوره، طلب غوتيريش نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، متمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار، مؤكّدًا أهمية دور المملكة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة


