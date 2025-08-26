بنك القاهرة عمان
المفوضية : عودة نحو 125ألف لاجئ إلى سوريا من الأردن

33 ثانية ago
المفوضية : عودة نحو 125ألف لاجئ إلى سوريا من الأردن

وطنا اليوم:كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو 125 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية من الأردن إلى سوريا، وذلك خلال الفترة من 8 كانون الأول 2024 وحتى 31 تموز 2025، منهم 28 ألف لاجئ في شهر تموز الماضي.
وبحسب المفوضية يمثل الرقم الجديد زيادة بنسبة 8% مقارنةً بشهر حزيران، حين عاد حوالي 26,000 لاجئ.
ويستضيف الأردن حوالي 530 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ٨١٪ منهم لاجئون في مجتمعات، و٤٧٪ أطفال لاجئون.
كما نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تموز الماضي نقل ما يقرب من 2,500 لاجئ يرغبون في العودة إلى سوريا من المخيمات والمجتمعات المحلية.
وقبل المغادرة، أجرت المفوضية مقابلات شخصية لضمان أن يكون قرار العودة طوعيًا ومدروسًا، وقدمت المشورة والمعلومات حول توافر الخدمات داخل سوريا، حيث تم تنسيق عمليات النقل بشكل وثيق مع المفوضية في سوريا.
إلى ذلك، غادر 268 لاجئًا الأردن لإعادة توطينهم في بلد ثالث خلال شهر تموز الماضي


