بالدموع.. إيما هيمينغ تتحدث عن معركة بروس ويليس مع الخرف

وطنا اليوم:تحدثت إيما هيمينغ ويليس، زوجة النجم الأمريكي بروس ويليس، بصدق وتأثر عن الصعوبات التي تعيشها عائلتها منذ إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، مشيرة إلى أن ضحكته ولمعان عينيه ما زالا يكشفان بين الحين والآخر عن شخصيته الدافئة.
وخلال مقابلة مع الإعلامية ديان سوير عُرضت على برنامج صباح الخير يا أمريكا يوم الثلاثاء 26 أغسطس، أوضحت إيما أن زوجها البالغ من العمر 70 عامًا ما زال يمنح عائلته لحظات قصيرة تعكس طيبته ودفئه، لكنها تختفي سريعًا، وهو ما وصفته بأنه “مؤلم للغاية”.
وأضافت إيما، 47 عامًا، أن علامات المرض بدأت تظهر على ويليس قبل التشخيص، إذ أصبح أكثر هدوءًا وانعزالًا خلال تجمعات العائلة، على عكس شخصيته المعروفة بالمرح والانفتاح. وقالت: “كان الأمر مثيرًا للقلق لأنه لم يكن بروس الذي عرفناه”.
وكانت عائلة ويليس قد أعلنت في مارس 2022 إصابته بفقدان القدرة على الكلام واعتزاله التمثيل، قبل أن يتم الكشف في فبراير 2023 عن إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، وهو اضطراب نادر قد يُخلط تشخيصه أحيانًا مع الاكتئاب أو اضطراب ثنائي القطب.
وتحدثت إيما عن صدمتها عند سماع التشخيص، قائلة: “شعرت وكأنني أسقط سقوطًا حرًا. لم أستطع حتى نطق اسم المرض”. لكنها شددت على امتنانها لبقاء زوجها حاضرًا في حياتهم، مضيفة: “على الرغم من كل التحديات، أنا ممتنة لأن بروس لا يزال هنا”.
يُذكر أن إيما هيمينغ ستصدر كتابها الجديد بعنوان الرحلة غير المتوقعة في 9 سبتمبر/ القادم، وتسرد فيه تجربتها الشخصية مع رحلة زوجها مع المرض.


