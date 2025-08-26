بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

تعليق مثير من يايسله حول صفقات الأهلي السعودي

25 ثانية ago
تعليق مثير من يايسله حول صفقات الأهلي السعودي

وطنا اليوم:عبّر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، عن شعوره بحماس شديد قبل افتتاح مشوار فريقه بدوري روشن للمحترفين.
وتوج الأهلي أخيراً بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت في هونغ كونغ.
ويفتتح الأهلي مشواره في دوري روشن بمواجهة مرتقبة ضد فريق نيوم الصاعد حديثاً.
وقال يايسله في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن فريقه ما زال متعطشاً لتحقيق المزيد من الانتصارات والفوز بالبطولات.
وأضاف: “ندرك أن المواجهة الأولى لن تكون سهلة أمام فريق عزّز صفوفه بمظهرٍ مميز، لكننا في الأهلي نثق في جاهزيتنا وقدرتنا على الفوز”.
وتابع: “نسعى لتحقيق العلامة الكاملة كخطوة انطلاق في مسيرتنا بالدوري.. والموسم طويل وصعب بالمنافسات، وسنعمل على اتباع التدوير بين اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات”.
وطالب يايسله مشجعي فريقه بالحضور المكثف، خاصة أن الدعم الجماهيري عامل حاسم للفريق ويمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لتحقيق الفوز تلو الآخر.

ملف الصفقات
وتطرق المدرب الألماني إلى ملف الصفقات الجديدة، مؤكداً أن الانتقالات ملف له وقت محدد والحديث عنه أمر سابق لأوانه.
وأتم قائلاً: “كل جهودنا حالياً موجهة نحو تحقيق بداية قوية في الدوري السعودي”.
وتعاقد الأهلي مع لاعب الوسط إنزو ميلوت نجم شتوتغارت الألماني، بجانب محمد عبد الرحمن ظهير أيمن الاتفاق، وعبد الإله الخيبري ظهير أيسر الرياض، وصالح أبو الشامات جناح الخليج


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:00

البيئة: 9 مواقع في المملكة لتجميع النفايات الإلكترونية

19:56

البترا تستقبل 60 طفلا من مصابي السرطان من غزة

19:29

المبعوث الأميركي يشعل الغضب في لبنان ويهز الصحفيين بقصر بعبدا

19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله