بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

31 ثانية ago
حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

وطنا اليوم:اعلن حزب ارادة عن تشكيل لجنة للتفاوض والتنسيق بشأن الترشيحات في المكتب الدائم واللجان النيابية، وذلك في اطار استعداداته للدورة البرلمانية المقبلة.

وتتألف اللجنة من السادة:

•النائب خميس عطية – رئيسا
•النائب حسين العموش – عضوا
•النائب احمد هميسات – عضوا
•النائب نسيم العبادي – عضوا

واكد الحزب ان اعمال هذه اللجنة وتنسيقها تتم بالتعاون المباشر مع حزب ارادة ممثلا بأمينه العام المحامي زيد العتوم.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص الحزب على تعزيز حضوره البرلماني وترتيب مواقفه داخل مجلس النواب، بما ينسجم مع مشروع التحديث السياسي الوطني.
كما قرر الحزب ترشيح احد نوابه لموقع رئيس مجلس النواب، مؤكدا ان هذه الخطوة تعكس ثقته بدور كتلته البرلمانية وقدرتها على المساهمة في قيادة المرحلة المقبلة تحت قبة البرلمان.

واكد الحزب ان هذه الخطوة تنسجم مع رسالته الرامية الى تكريس العمل المؤسسي وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مسيرة الاصلاح ويعزز الحضور الوطني للحزب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:45

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

15:41

إحالة 3 مخالفات وثقها ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد والنائب العام

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله