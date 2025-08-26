حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

وطنا اليوم:اعلن حزب ارادة عن تشكيل لجنة للتفاوض والتنسيق بشأن الترشيحات في المكتب الدائم واللجان النيابية، وذلك في اطار استعداداته للدورة البرلمانية المقبلة.

وتتألف اللجنة من السادة:

•النائب خميس عطية – رئيسا

•النائب حسين العموش – عضوا

•النائب احمد هميسات – عضوا

•النائب نسيم العبادي – عضوا

واكد الحزب ان اعمال هذه اللجنة وتنسيقها تتم بالتعاون المباشر مع حزب ارادة ممثلا بأمينه العام المحامي زيد العتوم.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص الحزب على تعزيز حضوره البرلماني وترتيب مواقفه داخل مجلس النواب، بما ينسجم مع مشروع التحديث السياسي الوطني.

كما قرر الحزب ترشيح احد نوابه لموقع رئيس مجلس النواب، مؤكدا ان هذه الخطوة تعكس ثقته بدور كتلته البرلمانية وقدرتها على المساهمة في قيادة المرحلة المقبلة تحت قبة البرلمان.

واكد الحزب ان هذه الخطوة تنسجم مع رسالته الرامية الى تكريس العمل المؤسسي وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مسيرة الاصلاح ويعزز الحضور الوطني للحزب.