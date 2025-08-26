الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

وطنا اليوم:بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الثلاثاء، سير العمل في مشاريع مستشفيات ومراكز صحية تنفذها وزارة الأشغال، والخطط المستقبلية في مجال المشاريع الصحية.

واستمع الوزيران، بحضور أمين عام وزارة الأشغال للشؤون الفنية، الدكتور جمال قطيشات، إلى عرض قدمته مديرة إدارة الأبنية، المهندسة إيمان عبيدات، حول آخر تطورات المشاريع المنفذة، والعقبات التي تواجه بعض المشاريع وسبل تذليلها للمضي قدمًا في تنفيذ تلك المشاريع.

كما تناول اللقاء الخطط المستقبلية لمشاريع الأبنية الصحية، واطلعا على الإجراءات المتعلقة بمشاريع تنفذ حاليًا أو قيد إعداد الوثائق تمهيدًا لطرحها على الاستشاريين والمقاولين المصنفين والمؤهلين، والعطاءات التي تُدرس حاليًا لطرحها في الفترة المقبلة.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تذليل المعيقات وتسريع الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ، وعقد اجتماع دوري بين المعنيين في الوزارتين ورفع التقارير اللازمة لضمان سرعة إنجاز هذه المشاريع ضمن التكلفة والمدة العقدية، وتفعيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع المتأخرة.

يُذكر أن وزارة الأشغال تتولى حاليًا دراسة وتنفيذ 57 مشروعًا في القطاع الصحي، منها مشاريع مبانٍ جديدة وتوسعة في 5 مستشفيات قيد التنفيذ والاستلام، بلغ إجمالي قيمة المشاريع فيها نحو 81 مليون دينار، بالإضافة إلى 5 مراكز صحية يتم حاليًا السير في إجراءات تسليمها إلى وزارة الصحة بقيمة 5.8 مليون دينار.

فيما يتم حاليًا إعداد الدراسات لتنفيذ أعمال توسعة في 7 مستشفيات، كما يتم التحضير للبدء بدراسة أعمال توسعة في 13 مستشفى آخر، بالإضافة إلى السير في إجراءات طرح عطاءات توسعة في 5 مستشفيات. وعلى صعيد المراكز الصحية، يتم حاليًا إعداد الدراسات لإقامة 5 مراكز صحية، فيما يتم التجهيز لدراسة ثلاثة مراكز أخرى، وتم السير في إجراءات طرح عطاءات لــ 14 مركزًا صحيًا تنوعت ما بين مراكز صحية جديدة وتوسعة أو صيانة أخرى.

وتبلغ القيمة التقديرية للمشاريع الموضوعة قيد البحث والدراسة والطرح نحو 157 مليون دينار