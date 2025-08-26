بنك القاهرة عمان
إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن اتفاقية البروتوكول التعاوني بين الأردن وأوزبكستان في مجال الخدمات الجوية، تعدّ أرضية قانونية تتيح المجال لشركات طيران البلدين لتشغيل رحلات مباشرة.
وأضاف مستو، أن الاتفاق مهم لتمكين السياحة والتبادل التجاري.
وتابع “توقيع البروتوكول التعاوني يفعل اتفاقيات قديمة ويلغي أي محدّدات على عدد الرحلات بين أوزبكستان والأردن”.
وأكد أن نص البروتوكول يسمح لسلطتي الطيران في البلدين بالتفتيش على سلامة الطائرات المشغلة.
وأوضح أن الأردن بهذا الاتفاق البروتوكولي يرفع عدد اتفاقياته المفتوحة إلى 65، مبينا أن الاتفاق يتناسب مع التوجه العالمي للانفتاح.
وتابع “البروتوكول سيشجع طرفي الاتفاق على تفعيل رحلات سياحية وجوية وسيزيد من فرص الشحن الجوي والتجاري”.
وشهد جلالة الملك والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، الثلاثاء، تبادل حكومتي البلدين لتسع اتفاقيات وبرتوكولي تعاون وثلاث مذكرات تفاهم في مجالات عديدة شملت التعليم العالي، والسياحة، وإعفاء التأشيرات، والاستثمار، والجمارك، والزراعة، والخدمات الجوية، والشؤون الدينية، وتسليم الأشخاص، والمواصفات والمقاييس.


